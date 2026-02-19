Salomé Afonso bate recorde europeu de pista curta

No Meeting de Lieven, em França, Salomé Afonso bateu esta quinta-feira, 19 de fevereiro, o recorde europeu de pista curta. A atleta apostou numa corrida que não faz parte do calendário oficial e é pouco disputada, os 2000 metros, tendo ficado com a melhor marca europeia.A australiana Jessica Hull venceu, em 5.26,68 minutos, e mais atrás, na luta pelo segundo lugar, Salomé Afonso cortou a meta em 5.30,31 minutos.A marca supera o recorde nacional, de Fernanda Ribeiro, 5.37,34 em 1996, como se antevia, mas vai mais longe, já que passa a ser recorde europeu, retirando da lista de máximos os 5.30,53, da romena Gabriela Szabo, em 1998.Hull passa a ser a segunda melhor de sempre, atrás do recorde do mundo da etíope Genzebe Dibaba (5.23.75) e Salomé Afonso sobe ao terceiro lugar na lista histórica.Patrícia Silva foi uma das 'lebres' contratadas, levando a corrida até aos 1.300 metros em muito bom ritmo, que só Hull conseguiu seguir. . Já Isaac Nader bateu o recorde português dos 1500 metros em pista coberta, na prova que venceu no meeting 'indoor' de Lievin.Nader, que se destacou cedo na corrida, finalizou a prova em 3.32,44 minutos, retirando 15 centésimos ao seu recorde, fixado nesta mesma pista de Lievin, no meeting do ano passado.O campeão do mundo da distância ao ar livre sobe a segundo melhor do ano, logo atrás do norte-americano Cole Hocker, que tem 3.30,80, e consegue marca direta de participação nos Campeonatos do Mundo Torun2026, que se vão disputar na Polónia, em março.Atrás de Nader terminaram o italiano Federico Riva (3.33,04) e o irlandês Andrew Coscoran (3.33,09) também eles obtendo novos recordes nacionais para os respetivos países. .Na final B da mesma distância, José Carlos Pinto concluiu na quarta posição com o tempo de 3.36,13, o que representa uma nova marca pessoal na distância, a apenas 13 centésimos da marca de acesso aos Mundiais ‘indoor’..Salomé Afonso bate recorde nacional da milha em Londres.Recorde mundial para a britânica Keely Hodgkinson nos 800 metros.Também esta quinta-feira, a britânica Keely Hodgkinson estabeleceu o recorde mundial dos 800 metros em pista coberta, ao correr em 1.54,87 minutos, no meeting de atletismo de Lievin.A atual campeã olímpica, figura principal no meeting de nível Ouro do circuito mundial 'indoor', confirmou as expectativas e terminou as quatro voltas à pista bem destacada.Hodgkinson, de 23 anos, retirou 95 centésimos ao anterior recorde, que estava na posse da eslovena Jolanda Ceplak, com 1.55,82.O recorde de Ceplak foi estabelecido em Viena em 2002, no mesmo dia em que Hodgkinson nasceu, ou seja em 03 de março daquele ano.Uma grande prestação da britânica era esperada, depois de ganhar 'em solo' na sua estreia da temporada, nas eliminatórias do Campeonato Indoor do Reino Unido em Birmingham, no sábado, sem a ajuda de lebres ou luzes de onda. Correu então em 1.56,33, o que era o terceiro melhor tempo de sempre.O próximo grande objetivo de Hodgkinson são os Mundiais Torun2026, na mesma pista em que conquistou o seu primeiro grande título sénior no Campeonato Europeu ‘indoor’, em 2021, aos 19 anos.Depois, conta estar nos Europeus ao ar livre, em Birmingham, de 10 a 16 de agosto, a apontar para terceiro título consecutivo na distância..Salomé Afonso repescada para a final dos 1500 metros