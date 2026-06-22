Sucesso de 'Clube dos Poetas Mortos' superou expectativas e poderá ter terceira temporada no Trindade

A peça Clube dos Portas Mortos, que estreou no Teatro da Trindade, em Lisboa, a 30 de abril para uma primeira temporada até 2 de agosto, foi prolongada até 20 de dezembro e Diogo Infante, o diretor artístico daquela sala de espetáculos, admite uma terceira temporada para este espetáculo encenado por Hélder Gamboa e em que participa como ator.Com base num texto de Tom Schulman, a peça tem sido um sucesso, com mais de 55 mil bilhetes vendidos. Logo na altura da estreia, Diogo Infante revelava, face à procura, que o espetáculo teria uma carreira longa, mas a adesão do público superou as expectativas. Nesta segunda temporada, que se prolonga até 20 de dezembro deste ano, já foram vendidos 25 mil bilhetes, restam cinco mil, adianta Diogo Infante..Diogo Infante dá vida ao “professor que nos inspira” no Clube dos Poetas Mortos."Eu esperava que ele corresse bastante bem, como outros espetáculos que temos tido, com muita adesão. Eu não imaginava foi que a dimensão da procura fosse desta envergadura. E isso foi surpreendente. Sobretudo considerando que estreámos já com 28 mil bilhetes na rua, o que é inédito para mim, nunca me tinha acontecido", diz Diogo Infante ao DN.Havia alguma preocupação que "as pessoas saíssem desiludidas" face ao que é o filme, confidencia o diretor artístico do Teatro da Trindade. "Mas depois percebemos, no dia a dia, no confronto com o público, que elas estavam muito entusiastas, que abraçaram a proposta com muito carinho. É evidente que as pessoas têm noção que uma coisa é cinema e outra teatro, e que seria injusto comparar objetos de forma direta."Por isso, acrescenta, sem adiantar mais detalhes: "não escondo que já estou a pensar numa terceira temporada". Uma coisa é certa: a peça estará em cena no Teatro da Trindade até 20 de dezembro, viajará até ao Porto, ao Teatro Sá da Bandeira, entre 8 e 31 de janeiro de 2027, e chegará depois a outras salas do país, estando confirmadas apresentações em Ourém, Oliveira de Azeméis, Águeda ou Paredes. Em atualização