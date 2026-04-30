No Clube dos Poetas Mortos, Diogo Infante interpreta John Keating, um antigo aluno do Colégio Welton que agora regressa como professor.
No Clube dos Poetas Mortos, Diogo Infante interpreta John Keating, um antigo aluno do Colégio Welton que agora regressa como professor.Foto: José Sena Goulão
Cultura

Diogo Infante dá vida ao “professor que nos inspira” no Clube dos Poetas Mortos

O Teatro da Trindade apresenta até 20 de dezembro a adaptação homónima do filme que marcou uma geração com “aulidos bárbaros” e o icónico “carpe diem”. No palco estará a luta pelo direito a ser.
Vítor Moita Cordeiro
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