Rita Calçada Bastos e Joaquim Horta, um reencontro nos palcos.
Rita Calçada Bastos e Joaquim Horta, um reencontro nos palcos.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Um homem e três mulheres numa caravana que é refúgio, palco e confessionário

Peça de João Luís Barreto Guimarães, vencedor do Prémio de Teatro Carlos Avilez / SPAutores / Teatro Aberto 2025, encenada João Pedro Vaz, está em cena em Lisboa até 26 de julho. Ruma depois ao Porto.
Carla Alves Ribeiro
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Teatro
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João Luís Barreto Guimarães
João Pedro Vaz
Prémio de Teatro Carlos Avilez / SPAutores / Teatro Aberto
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