Ruy de Carvalho homenageado na Assembleia da República deixa um apelo: "Estimem a cultura"

Um dos nomes maiores do teatro e da cultura portuguesa, Ruy de Carvalho, de 99 anos, foi esta quarta-feira, 15 de abril, homenageado na Assembleia da República, onde recebeu o Voto de Saudação, aprovado pelo Parlamento. "Estou muito emocionado, é muito importante, ao fim de 100 anos, quase, ser homenageado assim... é porque eu servi como deve ser", disse o ator aos jornalistas numa cerimónia que começou com a exibição do vídeo Um Palco, Uma Vida, que recordou "o percurso artístico e o legado humano de Ruy de Carvalho", com testemunhos de colegas. O homenageado recebeu das mãos do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o Voto de Saudação perante deputados de vários grupos parlamentares, familiares e amigos. . "A liberdade e a democracia são as coisas mais belas que um homem pode ter. É preciso saber usar a liberdade e a democracia. Nada de demagogias, nada de libertinagem. Muito respeito uns pelos outros e pelas ideias diferentes, mas que seja sempre para construir e para bem do nosso país", destacou.Na casa da democracia, Ruy de Carvalho aproveitou para deixar um apelo: "Estimem a cultura, porque a cultura é a arca de tesouro dos povos, estimem a cultura". "Se estimam a cultura este país vai ser maior", defendeu.Depois de um problema de saúde que o afastou dos palcos, o ator prepara-se agora para regressar ao teatro já na próxima semana, no dia 22 de abril, no Coliseu do Porto, com a peça "A Ratoeira". Veja alguns dos momentos da cerimónia de homenagem a Ruy de Carvalho na Assembleia da República registados pelo fotojornalista Leonardo Negrão: .Ruy de Carvalho recebe Voto de Saudação esta quarta-feira em cerimónia na Assembleia da República .Ruy de Carvalho regressa aos palcos em abril, no Coliseu do Porto