Ruy de Carvalho recebe Voto de Saudação esta quarta-feira em cerimónia na Assembleia da República

Realiza-se esta quarta-feira, 15 de abril, ao final da tarde, na Sala dos Passos Perdidos da Assembleia da República, a cerimónia de entrega do Voto de Saudação ao ator Ruy de Carvalho. O voto foi aprovado em sessão plenária no Parlamento no dia 6 de março.O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, irá presidir a esta homenagem em vida ao ator de 99 anos que ainda não se retirou dos palcos, apesar de um percalço de saúde recente. .Ruy de Carvalho regressa aos palcos em abril, no Coliseu do Porto.A cerimónia contará com a presença de deputados, familiares, amigos próximos e colegas de trabalho e terá início com a exibição do vídeo Um Palco, Uma Vida, "que consagra o percurso artístico e o legado humano de Ruy de Carvalho, seguindo-se a leitura do Voto de Saudação, que será depois formalmente entregue ao homenageado pelo Presidente da Assembleia da República", informa a AR. A sessão encerra com a entrega de um livro de homenagem, "assinado por todos quantos quiseram deixar a sua palavra de apreço e reconhecimento". Ruy de Carvalho nasceu em Lisboa e iniciou a carreira de ator em 1947, no Teatro Nacional D. Maria II. "A carreira de Ruy de Carvalho atravessou regimes, transformações sociais e modas culturais", lê-se no texto do Voto de Saudação que, no parágrafo final, diz tratar-se de "uma homenagem pouco habitual – feita em vida, à boca de um expetável centenário – a um homem pouco habitual. Saúda os familiares, amigos e admiradores, e manifesta a Ruy de Carvalho o reconhecimento do Parlamento e do país". .Ruy de Carvalho recupera "a olhos vistos" de ligeiro AVC, diz família. Ator deixa mensagem de Ano Novo