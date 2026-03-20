Ruy de Carvalho regressa aos palcos em abril, no Coliseu do Porto

O ator Ruy de Carvalho vai regressar aos palcos no próximo dia 22 de abril, no Coliseu do Porto, com a peça A Ratoeira, numa encenação de Paulo Sousa Costa. O espetáculo assinala o reencontro do público com uma das maiores figuras do teatro português após um período de recuperação clínica que obrigou à suspensão de apresentações anteriores da mesma produção no final de 2025.Segundo explicou o encenador, o regresso partiu sobretudo da iniciativa do próprio ator. “Fomos pressionados muito pelo próprio Ruy. Foi ele que insistiu e insistiu, porque já se sente em condições e com força para voltar”, afirmou Paulo Sousa Costa, sublinhando que a equipa aguardou sempre o momento certo para o regresso. “Sabíamos que tinha de acontecer no tempo dele — e esse tempo chegou.”.Inicialmente, existia a intenção de assinalar o regresso numa data simbólica, a 1 de abril, mas a proximidade desse calendário face ao período de recuperação inviabilizou a concretização. A nova apresentação ficou assim marcada para 22 de abril, mantendo-se a escolha do Porto como palco desse reencontro especial com o público. “Que melhor sítio que o Porto, onde o Rui já foi tão feliz, e no Coliseu? O objetivo é encher o Coliseu do Porto para este dia memorável”, destacou o encenador.A opção por A Ratoeira, clássico policial de Agatha Christie, também foi pensada em função das condições físicas do ator nesta fase de regresso. Na peça, Ruy de Carvalho interpreta o Major Metcalf, uma personagem central na narrativa, mas com menor permanência contínua em palco do que no espetáculo biográfico Ruy, a história devida, onde assume praticamente toda a ação cénica. Essa circunstância permite um retorno progressivo à atividade teatral. A produção integra o repertório recente da Yellow Star Company, responsável pela circulação do espetáculo por várias salas do país desde 2020, com forte adesão do público..Ruy de Carvalho completou 99 anos no início deste mês de março. Com uma carreira iniciada profissionalmente em 1947 no Teatro Nacional D. Maria II e mais de oito décadas de atividade contínua em teatro, cinema, rádio e televisão, Ruy de Carvalho permanece uma referência maior da cultura portuguesa e um dos atores mais longevos em atividade na Europa. Ao longo da sua trajetória recebeu múltiplas distinções oficiais e homenagens institucionais, consolidando um estatuto singular no panorama artístico nacional. Para Paulo Sousa Costa, este regresso confirma a extraordinária resiliência do intérprete: “É um homem imbatível. Quando menos esperamos, ele está aqui outra vez connosco.” O objetivo agora passa por transformar a sessão de 22 de abril numa celebração pública do regresso de um nome incontornável do teatro português ao contacto direto com os espectadores.