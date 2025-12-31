Ruy de Carvalho recupera "a olhos vistos" de ligeiro AVC, diz família. Ator deixa mensagem de Ano Novo

"Continua a recuperar a olhos vistos", afirma a família de Ruy de Carvalho que voltou a atualizar o estado de saúde do ator, de 98 anos, internado desde sexta-feira (26 de dezembro) na sequência de um ligeiro acidente vascular cerebral (AVC). Ruy de Carvalho continua sob vigilância médica e a sua "disposição" está "cada vez melhor", informa a família no mais recente comunicado, divulgado nas redes sociais.É referido que o veterano ator esteve a ouvir música clássica e "até já esteve bastante tempo sentado", tendo mantido contacto com familiares e amigos por videochamada. "Faz questão de vos dizer que está profundamente agradecido por todo o carinho recebido", lê-se na nota. Na mensagem evoca ainda uma canção associada ao ator francês Jean Gabin. "Nos seus quase 99 anos pediu para vos lembrar que estamos na vida, como diz Jean Gabin, sempre a aprender e que não vamos ser sempre jovens, mas que mesmo assim podemos ser felizes". Através da família, o ator aproveita também para deixar uma mensagem de Ano Novo: "Sejam muito felizes e que 2026 vos traga muita paz, saúde e amor". .No último fim de semana, Paula Carvalho, filha do ator disse à Lusa que o pai estava internado desde sexta-feira por não se ter sentido muito bem. "Após a realização de exames, os médicos detetaram que sofrera um ligeiro AVC, encontrando-se em franca recuperação e em situação estável, mas mantendo-se internado sob observação, uma vez que está a três meses de fazer 99 anos”, afirmou, no domingo, Paula Carvalho, referindo que o pai é o ator mais velho em atividade em todo o mundo.A filha do ator não precisou a localidade nem o estabelecimento hospitalar onde o pai se encontrado internado por motivos de “preservação da intimidade”, acrescentando que “todas e quaisquer informações sobre o estado de saúde" será ela a fornecê-las.O internamento do ator obrigou ao cancelamento dos espetáculos da peça que protagoniza no Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto (Odivelas), “A ratoeira”. .Ruy de Carvalho está "a recuperar muito bem" de ligeiro AVC.Ruy de Carvalho internado após AVC ligeiro