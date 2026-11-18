O autor estreante Rodrigo Prista, de 31 anos, é o vencedor da 2.ª edição do Prémio de Poesia Nuno Júdice, com aquela que será a sua primeira obra publicada: Manual de Horticultura.

Presidido por Maria do Rosário Pedreira, poeta e editora da LeYa, e composto por Cecília Andrade, editora da Dom Quixote e dos livros de Nuno Júdice, Filipa Leal, poeta e jornalista, Ricardo Marques (poeta, tradutor e investigador) e Sandra Mendes (editora da LeYa), o júri elegeu o vencedor por unanimidade. "Com uma organização conceptual cuidada e pensada, acompanhando os ciclos e gestos do cultivo – Sementeira, Monda, Apanha, Poda, Pousio e Lavoura (e como são belas as palavras escolhidas pelo autor para criar pausas entre as várias partes do livro) –, este Manual de Horticultura relata, grosso modo, o regresso do sujeito poético à horta da sua infância: a horta do avô que, já não estando presente, atravessa todo o livro como figura tutelar, do primeiro ao último poema", lê-se na deliberação citada em comunicado de imprensa.

Para o júri, a poesia de Rodrigo Prista traz "a intimidade do quotidiano e a vertigem do cosmos", salientando, por outro lado, que o autor "aproxima matéria e pensamento com uma linguagem poderosa”, não obstante a "aparente coloquialidade do discurso em que uma laranja pode conter o futuro e um canteiro tornar-se medida do universo".

Criado em 2025 pela Dom Quixote, por ocasião dos 60 anos da editora, com o intuito de prestar homenagem a um dos mais destacados poetas de língua portuguesa, o Prémio de Poesia Nuno Júdice recebe manuscritos originais e inéditos, submetidos a concurso sob pseudónimos. A obra de Rodrigo Prista foi escolhida entre as 403 que se candidataram, chegando às 52 semifinalistas e vencendo, posteriormente, as outras cinco finalistas.

Rodrigo Prista nasceu em 1995, em Lisboa. Estudou Escrita de Argumento na London Film School e escreveu para televisão e cinema. Trabalha, atualmente, como criativo em publicidade e comunicação. Em 2019, recebeu a Bolsa Jovens Criadores de Literatura do Centro Nacional de Cultura e, em 2022, o Prémio Literário Alves Redol de Ficção Narrativa.

O autor sucede a Carla Louro, vencedora da 1.ª edição do prémio com Entra-se na Casa Pelo Pátio, que a Dom Quixote publicou em Março deste ano e reeditou pouco tempo depois.

Rodrigo Prisa recebe um prémio monetário de 1.500 euros. Manual de Horticultura será publicado em Março de 2027 pela Dom Quixote.