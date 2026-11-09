Prémio Booker atribuído a livro “The End of Everything” de veterano M. John Harrison

O prémio Booker deste ano foi atribuído ao livro pós-apocalíptico The End of Everything, do escritor britânico M. John Harrison, de 81 anos, que venceu o galardão à primeira nomeação, anunciou esta segunda-feira, 9 de novembro, a organização.

Com uma carreira literária de seis décadas, The End of Everything (O Fim de Tudo, em tradução livre) é o 13.º romance de M. John Harrison, que não tem nenhum livro editado em Portugal.

A presidente do júri, a historiadora Mary Beard, afirmou, citada em comunicado, que The End of Everything retrata "a política do agora através da lente do futuro", tratando-se de um livro "que te vira do avesso, levanta um ligeiro sorriso - e, surpreendentemente, dado o assunto em causa, te deixa com um pouco de otimismo".

A obra - a mais curta entre os finalistas, com 198 páginas - é uma "distopia desestabilizadora e satírica" que segue um homem que se dedica a procurar objetos de valor na praia, em conjunto com a sua tia armada, "à medida que tentam sobreviver juntos na costa de Kent [no sul do Reino Unido] num futuro próximo".

"A narrativa tem como pano de fundo o colapso da sociedade e a invasão misteriosa de entidades metamórficas chamadas iGhetti", acrescentou a organização no comunicado que refere que Harrison passou 60 anos a "cultivar uma carreira literária que desafia o rótulo".

Numa entrevista à BBC, Harrison explicou que a inspiração inicial foi a crise financeira de 2008, tendo então decidido escrever um romance sobre o "falhanço da explicação na sociedade".

A lista de seis finalistas foi ainda composta por "The Disappearers", de Marlon James, "Black Bag", de Luke Kennard, "May We Feed The King", de Rebecca Perry, "The Things We Never Say", de Elizabeth Strout, e "John of John", de Douglas Stuart.

O júri desta edição do Booker foi constituído por Mary Beard, Raymond Antrobus, Jarvis Cocker, Rebecca Liu e Patricia Lockwood.

O vencedor é distinguido com um prémio monetário de 50.000 libras (cerca de 58.400 euros).

Em 2025, o prémio Booker foi atribuído ao escritor David Szalay, pelo romance "Carne", já publicado em Portugal pela Relógio d'Água.