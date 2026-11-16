'Poemas & Orações': novo livro do ator Matthew McConaughey editado em português

Poemas & Orações é o nome do novo livro do ator norte-americano Matthew McConaughey e que chega às livrarias portuguesas esta terça-feira, indicou a editora Lua de Papel em comunicado.

O livro, traduzido por Vasco Gato, traz a partilha de "um conjunto íntimo de reflexões e lições de vida em verso". Esta é a terceira obra assinada pelo ator galardoado com um Óscar, após o seu best-seller autobiográfico Luz Verde e o livro infantil Só Porque.

"Agora volta a abrir‑nos o coração em Poemas & Orações - onde usa a palavra para se olhar ao espelho, para interpretar o mundo, para mais uma vez enfrentar o passado e a memória. Mais do que poemas ou propriamente orações, oferece-nos, em verso, uma conversa do artista consigo mesmo, connosco e com Deus", lê-se.

McConaughey venceu o Óscar de Melhor Ator em 2014 pela sua participação no filme O Clube de Dallas, tendo também participado em filmes como Interstellar ou O Lobo de Wallstreet.