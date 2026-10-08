Nobel da Literatura atribuído à canadiana Anne Carson
O prémio Nobel da Literatura foi atribuído a Anne Carson, “pela sua obra ousada e inventiva que, em diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea”.
O anúncio foi feito esta quinta-feira, 8 de outubro, pelo Comité, que lembra que, ao longo da sua carreira, a autora aliou a escrita poética ao trabalho de tradução e ao ensino em várias universidades.
"Quase toda a sua produção literária se centra na intersecção entre a obsessão do filólogo pelas palavras e o desejo do poeta por novos significados. Ela própria identificou a etimologia das palavras como o ponto de partida para toda a sua obra", diz a Academia Sueca.
Ingrid Carlberg, secretária permanente da Academia sueca, revelou que já falou ao telefone com a escritora, que se encontra na Islândia, e que esta foi "apanhada de surpresa" pela notícia.
Eros, amargo e doce: Um Ensaio, editado em 1986, foi nomeado um dos 100 melhores livros de não-ficção de todos os tempos pela Biblioteca Moderna, segundo a biografia disponibilizada em várias editoras/livrarias nacionais. Águalisa, Autobiografia do vermelho são outras obras de Anne Carson, 76 anos, publicados em Portugal.