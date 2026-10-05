Nobel da Medicina partilhado por Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel
O Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina foi atribuído a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, “pelas suas descobertas relacionadas com canais iónicos controlados pela luz e à optogenética”, segundo foi anunciado esta seguda-feira, 5 de outubro.
O trabalho dos três laureados permite demonstrar como as células nervosas moldam as memórias, as emoções e os comportamentos no cérebro.
"Hegemann e Nagel descobriram a canalrodopsina, uma proteína com propriedades únicas. Descobriram que, independentemente da célula em que a proteína fosse inserida, estas células tornavam-se sensíveis à luz", lê-se no site oficial do prémio Nobel. Já Deisseroth, segundo a mesma fonte, introduziu o gene da canalrodopsina nas células nervosas de ratos. "Ao iluminar as células com luz azul, conseguiu desencadear um sinal nervoso. Posteriormente, fez com que este interruptor controlado pela luz para células nervosas funcionasse no cérebro de ratinhos vivos", explica. "Este método para controlar os sinais nervosos com luz é agora chamado de optogenética e rapidamente ganhou impacto global", refere.
A temporada dos prémios Nobel arrancou esta segunda-feira com o anúncio desta categoria e ao longo da semana serão conhecidos também os vencedores dos galardões de Física, Química, Literatura e Paz. O anúncio da última categoria, Economia (Ciências Económicas), só irá acontecer no início da próxima semana, no dia 12.
Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, Suécia, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comité Nobel Norueguês e terá como cenário o Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.