Marcelo homenageia Lobo Antunes com grande-colar da Ordem de Camões. Governo aprova um dia de luto nacional

Escritor tinha 83 anos. Detentor de uma vasta obra "cuja importância ultrapassou fronteiras", foi um "autor de romances que ficarão para sempre na memória" dos leitores, destaca editora.
António Lobo Antunes.
António Lobo Antunes.

Francisco Seixas da Costa recorda "homem brilhante"

Para o embaixador Francisco Seixas da Costa, morreu "um dos escritores maiores da língua portuguesa".

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, recorda o contacto com os livros, mas também com o escritor. "Seu leitor desde o primeiro livro, só conheci pessoalmente quando vivi em Paris, cidade onde ele era admirado, estudado e muito divulgado. Tive-o então por diversas vezes na embaixada, jantámos em algumas ocasiões, charlámos em público outras. Tal como eu, admirava muito Melo Antunes, que cruzara na guerra colonial e de que fora um amigo muito próximo", refere o diplomata.

Na relação social, prossegue, "António Lobo Antunes tinha, em permanência, a atitude que os franceses qualificam de "nonchalant", que desarmava os interlocutores e os deixava na dúvida sobre a importância que realmente dava às conversas", lê-se na mensagem.

"Era um homem brilhante, com tiradas magníficas, como brilhante era a sua escrita, da crónica ao romance, através da qual mantinha uma espécie de eterna guerrilha virtual com José Saramago, que se lhe terá adiantado no Nobel da Literatura por que visivelmente ansiava, embora o não quisesse admitir", lembra Seixas da Costa. "A última vez que falámos foi, já há anos, na tarde de um sábado, na livraria Ler, em Campo de Ourique. Felicitei-o pelo anúncio de que a Gallimard tinha decidido incluir a sua obra na prestigiada coleção Pléiade. Era uma extraordinária consagração e ele estava compreensivelmente feliz. O Nobel veio à conversa", recorda o embaixador. "Deixo um abraço de pesar aos meus amigos e seus irmãos Miguel e Manuel", afirma.

Obra de António Lobo Antunes "tem poucos termos de comparação na literatura do nosso tempo", diz Rui Tavares

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, também reagiu à morte do escritor nas redes sociais. "Desta vez o 'perdemos um dos maiores' não é lugar comum", começa por escrever.

"Em António Lobo Antunes tínhamos um escritor que nos lia por dentro, individual e coletivamente, enquanto o líamos a ele. Fica a certeza de que esse diálogo continuará através de uma obra completa que tem poucos termos de comparação na literatura do nosso tempo", lê-se na mensagem.

"Para mim, além da homenagem, fica aqui também um abraço forte à Zé e à Joana Lobo Antunes, filhas e amigas de há muitos anos", afirma Rui Tavares.

"Portugal perde uma das suas referências absolutas", lamenta o PS

"Com a morte de António Lobo Antunes, Portugal perde uma das suas referências absolutas, um dos nomes maiores da nossa Literatura e da nossa Cultura", afirma o Partido Socialista (PS).

Numa nota divulgada nas redes sociais, o PS refere que a obra de António Lobo Antunes - "que ousou romper com silêncios em alguns temas dolorosos para a nossa sociedade - perdurará como um contributo ímpar para Portugal se pensar a si próprio e às suas ideossincrasias. A guerra colonial, a saúde mental, a velhice, foram alguns desses temas".

"A incomodidade foi sempre um bom ponto de partida para a sua escrita, para contar histórias e para a reflexão dos seus leitores", refere ainda o partido liderado José Luís Carneiro.

"Neste momento de profunda perda para Portugal, o Partido Socialista associa-se à dor de tantos que sentem esta partida como uma perda irreparável. E apresenta as suas sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os leitores e admiradores de António Lobo Antunes", lê-se ainda na mensagem.

Maria Rueff expressa "profunda gratidão"

Nas redes sociais, a atriz Maria Rueff escreveu que jamais irá esquecer a bondade de António Lobo Antunes.

"Por toda a bondade que teve comigo que jamais esquecerei, mas também pela inteligência do seu génio literário com que tratou a humanidade e Portugal, a minha/nossa profunda gratidão!", lê-se na nota que partilhou no Instagram, onde partilhou uma foto da estreia da peça de teatro "António e Maria", com base na obra de António Lobo Antunes.

Recorde Lobo Antunes pelas palavras do próprio em entrevistas dadas ao DN

Recorde aqui duas entrevistas a António Lobo Antunes publicadas pelo DN. Uma foi publicada originalmente a 30 de setembro de 2007, tinha já o escritor revelado numa crónica que tinha sido operado a um cancro no intestino.

António Lobo Antunes.
Entrevista a António Lobo Antunes (1942-2026): "A morte é uma puta"

Outra, publicada originalmente a 7 de outubro de 2018, é uma entrevista de uma pergunta só e de uma única resposta de hora e meia no dia em que não houve Nobel da Literatura e antes de o escritor entregar aos leitores um novo romance.

António Lobo Antunes.
António Lobo Antunes: "Quero que o Nobel se f*da"

Junta de Freguesia de Benfica vai decretar três dias de luto local

A JUnta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, vai decretar três dias de luto local pela morte de António Lobo Antunes.

Num comunicado partilhado ns redes sociais, a Junta recorda que o escritor era "um dos mais ilustres vizinhos" do bairro, onde está eternizado através de diversas homenagens públicas. "Destaca-se a sua presença no Passeio Ulmeiro, na Av. do Uruguai, onde está representado desde 22 de março de 2024, bem como no mural localizado na Estrada das Garridas, junto ao Palácio Baldaya, inaugurado em junho de 2020", salienta, lembrando que estas iniciativas tiveram o objetivo de celebrar a relevância da sua obra literária e o seu vínculo àquele território.

A JUnta de Benfica recorda também que, a 28 de junho de 2021, foi assinado o protocolo para a doação do acervo e do espólio pessoal de António Lobo Antunes à cidade de Lisboa. "Esse acordo prevê também a criação da Biblioteca e Centro Interpretativo António Lobo Antunes, a instalar em Benfica no edifício central da Fábrica Simões, na Avenida Gomes Pereira", lembra, garantindo que "António Lobo Antunes deixa-nos hoje, mas permanecerá para sempre presente na memória coletiva de Benfica, na cultura portuguesa e em todos aqueles que continuarão a encontrar na sua obra um testemunho profundo do nosso tempo".

.

"Aquele que fez da escrita a vida absoluta", diz Lídia Jorge sobre Lobo Antunes

Lídia Jorge diz que o escritor "deu tudo até o último momento e hoje deixa uma obra gigantesca".

Leia mais no link abaixo:

António Lobo Antunes.
"Aquele que fez da escrita a vida absoluta", diz Lídia Jorge sobre Lobo Antunes

José Luís Carneiro: "Portugal perde uma das sua referências, num momento em que elas tanto são precisas"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considera que "a morte de António Lobo Antunes constitui uma perda irreparável para a Literatura e para a Cultura portuguesa e enche-nos a todos de tristeza. Portugal perde uma das sua referências, num momento em que eles tanto são precisas."

"Ler a sua Obra e ensiná-la às gerações futuras é um compromisso que, como sociedade, devemos assumir e constituirá a garantia da sua continuidade como um dos grandes autores de sempre da Literatura portuguesa", acrescenta.

"Neste momento de dor e de perda expresso as minhas mais sentidas condolências à família, aos amigos e a todos os seus leitores."

Governo aprova um dia de luto nacional

O Conselho de Ministros, presidido pelo Presidente da República, aprovou o decreto que determina um dia de luto nacional em homenagem a António Lobo Antunes, anunciou o gabinete do primeiro-ministro. Esse dia será observado no sábado, 7 de março.

O Governo também propôs ao Presidente da República, que prontamente aceitou, a atribuição do Grande-Colar da Ordem de Camões a António Lobo Antunes.

Em comunicado, a presidência da República já tinha anunciado que iria homenagear Lobo Antunes com a mais alta distinção cultural do Estado português. "Vou agora depositar junto dele o Grande-Colar da mesma Ordem, símbolo máximo da literatura portuguesa", dizia.

Dom Quixote anuncia um inédito de poesia para abril

A Dom Quixote anuncia em comunicado que estava a trabalhar num novo livro de António Lobo Antunes e que o seu lançamneto acontecerá já em abril. Trata-se de um inédito, "não de prosa, o seu género favorito, mas de poesia, onde estarão reunidos os poemas que António Lobo Antunes foi escrevendo ao longo da sua vida. Ele que sempre lamentou não ter sido poeta", diz.

A editora compromete-se neste mesmo comunicado a continuar a trabalhar e a promover a obra de Lobo Antunes, "cuja importância ultrapassou fronteiras, premiada e distinguida um pouco por todo o mundo".

António Lobo Antunes.
Dom Quixote publica livro de poesia inédito de Lobo Antunes em abril

Manuel S. Fonseca: “Imagino António Lobo Antunes ao lado de Marcel Proust, James Joyce ou Jorge Luis Borges”

Ao DN, editor da Guerra e Paz reage à morte do escritor, amigo de longa data: “Perdemos um ser humano que era um repositório do melhor que escritores, romancistas e poetas em todo o mundo já fizeram.”

Leia no link abaixo:

António Lobo Antunes.
Manuel S. Fonseca: “Imagino António Lobo Antunes ao lado de Marcel Proust, James Joyce ou Jorge Luis Borges”

Gonçalo M. Tavares lembra a “obsessão boa por escrever até ao fim”

O escritor Gonçalo M. Tavares recordou António Lobo Antunes, que morreu hoje aos 83 anos, como alguém que “marca completamente a literatura portuguesa” e em quem admira, entre outros, a “obsessão boa por escrever até ao fim”.

“É um dia muito triste, no geral, para a Cultura e para a Literatura”, começou por dizer Gonçalo M. Tavares, em declarações à Lusa, falando de António Lobo Antunes como “um escritor absolutamente importante, absolutamente central, que desde os primeiros livros até aos últimos teve sempre na linguagem - numa espécie de vertigem da linguagem -, o seu centro”.

Para Gonçalo M. Tavares, António Lobo Antunes é “um caso extraordinário de alguém que criou uma forma de a língua se exprimir”. “Através de repetições, apanhando muito a fala popular, o ‘deslarga-me’, a conversa de café, apanhando muito as repetições, apanhando tiques de linguagem e retransformando-os num conjunto de vozes infinitas de grande literatura”, justificou.

Além disso, considera que Lobo Antunes “deve ser um dos autores que mais influenciou outros autores”.

Lusa

Marcelo homenageia escritor com grande-colar da Ordem de Camões: "Poucos representaram tão bem a grandeza literária de um país territorialmente pequeno"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu à morte de António Lobo Antunes,, consiedrando que "poucos representaram tão bem a grandeza literária de um país territorialmente pequeno".

O chede de Estado começa por recordar o livro Memória de Elefante, de 1979, como "um dos livros mais significativos da cultura portuguesa em liberdade". "O estilo dessa obra de estreia, e das seguintes, denso mas coloquial, memorialístico, provocador, poético e político, marcou um novo tom no romance português, género que teria na década de 1980 assinalável sucesso crítico e editorial, e inédita repercussão no estrangeiro", diz numa nota publicada no site da Presidência.

"António Lobo Antunes escreveu toda a sua obra de romancista, mas também de cronista, num registo de ternura contundente, com a mágoa e o fracasso das vidas comuns postos lado a lado com as tragédias políticas, o excesso e a empatia. Herdeiro de Céline, de Faulkner, de Cardoso Pires, Lobo Antunes deixou uma bibliografia vasta, visceral, sofisticada em termos narrativos, atenta ao quotidiano, e muito tributária de experiências como a guerra e a prática clínica da psiquiatria", nota Marcelo Rebelo de Sousa.

"Ninguém terá sido mais imitado pelas gerações seguintes do que Lobo Antunes, poucos foram tão lidos, traduzidos, premiados e estudados. Isto sem nunca procurar qualquer unanimidade, sendo conhecido pelas opiniões fortes, que a prática da crónica converteu de certo modo em compreensão da melancolia e da fúria de viver", acrescenta, dizenso que enquanto "seu leitor, admirador e amigo há décadas", atribuiu-lhe em 2022 as insígnias da Grã-Cruz da Ordem de Camões, "com a certeza de que poucos representaram tão bem a grandeza literária de um país territorialmente pequeno".

"Vou agora depositar junto dele o Grande-Colar da mesma Ordem, símbolo máximo da literatura portuguesa", anuncia. Esta distinção, que premeia contributos excecionais para a literatura e o diálogo entre culturas, é a mais alta distinção cultural do Estado português.

"A sua mulher, filhas e demais familiares manifesto o meu pesar e a grata homenagem de todos os que viveram com os livros e através dos livros de António Lobo Antunes", remata o presidente.

Ordem dos Médicos manifesta “profundo pesar”

Licenciado em Medicina e mais tarde especialista em Psiquiatria, António Lobo Antunes é recordado pela Ordem dos Médicos “como um dos maiores escritores da literatura portuguesa contemporânea, projetou internacionalmente a cultura nacional.”

Em comunicado, a Ordem manifesta “o seu profundo pesar pela morte do médico e escritor António Lobo Antunes”, relembrando que o psiquiatra “exerceu no Hospital Miguel Bombarda antes de se dedicar plenamente à escrita”, tendo a sua obra ficado “marcada pela experiência clínica”, constituindo “um contributo ímpar de memória e identidade”.

"Lobo Antunes faz hoje parte da rara aristocracia da literatura mundial", afirma Carlos Moedas

O presidente da Câmara de Lisboa aproveitou as redes sociais para destacar o legado do escritor.

Na mensagem, Carlos Moedas escreveu: "Tivemos a sorte e o privilégio de viver no tempo de António Lobo Antunes. Tivemos a sorte e o privilégio de ver o fruto da sua obsessão pela escrita. Tivemos a sorte e o privilégio de ver nele o maior interprete do Portugal do nosso tempo: do fim do império, da experiência da guerra, da psicologia tão complexa deste nosso velho país".

"Não tenho dúvidas de que Lobo Antunes faz hoje parte da rara aristocracia da literatura mundial, onde estão os grandes mestres que nos habituámos a admirar", sublinhou Moedas. "Hoje só podemos dizer, com orgulho, que fomos a cidade e a pátria de António Lobo Antunes", concluiu o autarca.

Secretário de Estado da Cultura defende importância do que Portugal e o mundo ganharam com obra

O secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, lamentou hoje a morte do escritor António Lobo Antunes como a perda de “homem com uma humanidade comovente” e sublinhou a importância de olhar para o futuro do seu legado.

“É uma grande perda para Portugal, para a cultura, para a literatura em particular, porque o António Lobo Antunes foi uma das vozes das últimas décadas que mais se distinguiu no modo de contar histórias, no modo como olhou para nós próprios, para a nossa condição de portugueses e retratou momentos muito importantes do nosso passado e presente”, afirmou Alberto Santos, que era presidente da Câmara Municipal de Penafiel quando Lobo Antunes foi o homenageado, em 2012, do festival literário Escritaria.

O secretário de Estado da Cultura salientou que “é um legado que se perde hoje com a sua partida, mas por outro lado também [há] que olhar para aquilo que ele deixou, nomeadamente para todo o seu edifício literário, para aquilo que Portugal e o mundo ganhou com a sua escrita”.

“Eu espero, tenho a certeza, [que] será cada vez mais reconhecido por aqueles que haverão de estudar e de compreender melhor esse trabalho”, acrescentou o governante.

Alberto Santos lembrou que, em Penafiel, se depararam com “um homem com uma humanidade comovente, com uma capacidade de interagir com a população, com uma capacidade de ele próprio se interpretar na rua, lendo, não, declamando de memória muitos poemas, muitos escritos seus, mas poemas de outros poetas também”.

“[Uma capacidade] de entrar uma espécie de desgarrada com alunos da escola secundária, com transeuntes, com atores, enfim, com um conjunto de pessoas com quem ficava até altas horas da noite a conviver e a declamar poemas nesse modo de desafio, como nós chamamos lá em Penafiel”, acrescentou o secretário de Estado.

Alberto Santos disse que o que se encontrou foi “um homem com uma capacidade de se emocionar muito grande e que tocou muito as pessoas”.

Lusa

Aguiar-Branco diz que António Lobo Antunes "revolucionou a literatura nacional"

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, também manifestou "profundo pesar pela morte de António Lobo Antunes".

"Escritor e médico psiquiatra, revolucionou a literatura nacional. Deixa uma obra extensa, premiada em Portugal e no estrangeiro", escreveu Aguiar-Branco numa mensagem divulgada nas redes sociais, onde transmitiu à família e amigos "sentidas condolências".

Montenegro: "O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português"

O primeiro-ministro Luís Montenegro recorreu à sua conta oficial no X para reagir à morte do escritor Lobo Antunes: "Presto muito sentida homenagem a António Lobo Antunes - figura maior da cultura portuguesa".

"O seu legado é uma crónica da humanidade e da originalidade do olhar português e por isso continuará a inquietar-nos e a inspirar-nos", escreveu o chefe do Governo. "Em meu nome pessoal e em nome do Governo, expresso as mais sentidas condolências à família e aos amigos", lê-se ainda na nota divulgada nas redes sociais.

"Escritor de rara coragem intelectual", destaca o Presidente da República eleito

António José Seguro, eleito Presidente da República escreveu no Facebook que recebeu "com enorme tristeza a notícia da morte de António Lobo Antunes, uma das vozes maiores da literatura portuguesa contemporânea."

"A sua obra, profundamente marcada pela lucidez, pela memória e pela exigência moral com que olhou o país e a condição humana, ocupa um lugar incontornável na nossa cultura. Ao longo de décadas, os seus livros desafiaram leitores, abriram caminhos na literatura e deram à língua portuguesa uma expressão singular de intensidade e verdade", sublinhou o Presidente da República eleito.

Para o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, António Lobo Antunes "foi um escritor de rara coragem intelectual, capaz de transformar a experiência individual e colectiva em literatura de grande fôlego". "A sua escrita ficará como um testemunho poderoso do nosso tempo e como um património duradouro da cultura portuguesa", destaca.

Seguro apresentou, "neste momento de pesar", as "mais sentidas condolências à sua família, aos seus amigos e a todos os leitores que, em Portugal e no mundo, encontraram nos seus livros uma forma única de compreender a vida".

"A melhor homenagem que lhe podemos prestar será continuar a ler a sua obra e a reconhecer nela uma parte essencial da nossa memória cultural”, considerou.

Benfica recorda "um dos mais ilustres adeptos do clube"

O Benfica também reagiu à morte de Lobo Antunes através de um comunicado, onde se pode ler que “O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do escritor António Lobo Antunes, um dos mais ilustres adeptos do clube, referência maior da cultura portuguesa contemporânea. António Lobo Antunes manteve ao longo de décadas uma ligação afetiva ao Benfica, que tantas vezes atravessou a sua própria obra e os seus testemunhos públicos”.

No texto refere-se ainda que “a sua voz singular na literatura portuguesa expressou sempre uma identidade profundamente enraizada no benfiquismo”.

António Lobo Antunes "deixa-nos um legado brilhante e inesquecível", diz ministra Cultura, Juventude e Desporto 

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto reagiu na rede social X, onde escreve que "é com profundo pesar" que lamenta a morte de António Lobo Antunes, "escritor maior de Portugal, intérprete sensível e incomparável da condição humana, um dos nossos autores mais reconhecidos das últimas décadas".

"Deixa-nos um legado brilhante e inesquecível", realça a ministra Margarida Balseiro Lopes.

MNE lembra um "enorme embaixador da língua portuguesa"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou "profundamente a morte de António Lobo Antunes, vulto maior da literatura portuguesa".

"Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo. Uma lucidez distante que não é desdém mas desapego. Um enorme embaixador da língua portuguesa", lê-se na nota do ministério tutelado por Paulo Rangel.

O ministro também fez uma publicação na sua conta pessoal: "Ferida de guerra - das suas guerras - esta morte de António Lobo Antunes. Como poucos revelou as vísceras da alma e as sinopses do corpo. Uma lucidez distante que não é desdém mas desapego. Um nome maior -maior - da língua portuguesa."

António Lobo Antunes.
O jogo da tradução de Lobo Antunes que se transformou num vício

"Nome maior da literatura portuguesa", António Lobo Antunes morre aos 83 anos

Morreu esta quinta-feira, 5 de março, António Lobo Antunes, um dos maiores escritores portugueses, confirmou o DN. Tinha 83 anos.

A editora do escritor, a Dom Quixote, informou que "foi com profunda tristeza, e ainda a recuperar do choque", que recebeu a notícia da morte do "nome maior da literatura portuguesa". Um "autor de romances que ficarão para sempre na memória dos seus leitores e admiradores".

A Dom Quixote destaca a vasta obra de António Lobo Antunes, "cuja importância ultrapassou fronteiras", despedindo-se "do grande escritor português", que "dedicou toda a sua vida à literatura, prestando-lhe a devida e merecida homenagem e deixando sentidas condolências à sua família, aos seus amigos e aos seus leitores".

Nasceu em Lisboa, a 1 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, com especialização em Psiquiatria, tendo exercido no Hospital Miguel Bombarda.

Foi em 1985 que decidiu optar pela escrita a tempo inteiro, sendo que o seu primeiro livro a ser publicado foi “Memória de Elefante”, em 1979. No mesmo ano, surgiu “Os Cus de Judas”. Foram lançados depois "Conhecimento do Inferno", em 1980, e "Explicação dos Pássaros", em 1981, obras marcadas pela experiência que teve na guerra colonial e pelo exercício da Psiquiatria.

Em 2004, a República Portuguesa condecorou-o com o Grande Colar da Ordem de Sant’Iago da Espada. Já em 2019, foi distinguido com a Ordem da Liberdade. Recebeu de França o grau de “Commandeur” da Ordem das Artes e das Letras, em 2008.

António Lobo Antunes: "Quero que o Nobel se f*da"
Óbito
António Lobo Antunes

Eventos-Chave

Governo aprova um dia de luto nacional

Dom Quixote anuncia um inédito de poesia para abril

Ordem dos Médicos manifesta “profundo pesar”

"Lobo Antunes faz hoje parte da rara aristocracia da literatura mundial", afirma Carlos Moedas

