Dom Quixote publica livro de poesia inédito de Lobo Antunes em abril

Editora do escritor diz que novo livro reúne os poemas que António Lobo Antunes foi escrevendo ao longo da sua vida. "Ele que sempre lamentou não ter sido poeta".
A Dom Quixote, a editora de António Lobo Antunes, estava a trabalhar num novo livro do autor e anuncia que vai publicar, em abril, um inédito, "não de prosa, o seu género favorito, mas de poesia, onde estarão reunidos os poemas que António Lobo Antunes foi escrevendo ao longo da sua vida. Ele que sempre lamentou não ter sido poeta", sublinha a editora em comunicado.

A editora diz ainda "que se compromete a continuar a trabalhar e a promover a sua obra, cuja importância ultrapassou fronteiras, premiada e distinguida um pouco por todo o mundo".

A Dom Quixote sublinha que Lobo Antunes foi um "nome maior da literatura portuguesa, autor de romances que ficarão para sempre na memória dos seus incontáveis leitores e admiradores, espalhados pelo mundo".

Para a editora, António Lobo Antunes foi um "verdadeiro escritor, que dedicou toda a sua vida aos livros e à literatura". E destaca que foram da autoria do escritor "alguns dos mais importantes romances da literatura portuguesa contemporânea, seja sobre a guerra colonial, onde esteve presente, seja sobre o Portugal que se lhe seguiu, tão bem retratado nas páginas dos seus livros".

A Dom Quixote lembra ainda que António Lobo Antunes foi "publicado e traduzido em praticamente todo o mundo, múltiplas vezes colocado na lista de candidatos ao Prémio Nobel de Literatura".

A OBRA DE ANTÓNIO LOBO ANTUNES


Memória de Elefante – 1979
Os Cus de Judas – 1979
Conhecimento do Inferno – 1980
Explicação dos Pássaros – 1981
Fado Alexandrino – 1983
Auto dos Danados – 1985
As Naus – 1988
Tratado das Paixões da Alma – 1990
A Ordem Natural das Coisas – 1992
A Morte de Carlos Gardel – 1994
Livro de Crónicas – 1995
Manual dos Inquisidores – 1996
O Esplendor de Portugal – 1997
Exortação aos Crocodilos – 1999
Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura – 2000
Que Farei Quando Tudo Arde? – 2001
Segundo Livro de Crónicas – 2002
Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo – 2003
Eu Hei-de Amar Uma Pedra – 2004
Ontem Não te Vi em Babilónia – 2006
Terceiro Livro de Crónicas – 2006
O Meu Nome é Legião – 2007
O Arquipélago da Insónia – 2008
Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar? – 2009
Sôbolos Rios Que Vão – 2010
Quarto Livro de Crónicas – 2011
Comissão das Lágrimas – 2011
Não é Meia Noite Quem quer – 2012
Quinto Livro de Crónicas – 2013
Caminho como uma Casa em Chamas – 2014
Da Natureza dos Deuses – 2015
Para Aquela Que Está Sentada no escuro à Minha Espera – 2016
Até que as Pedras se Tornem mais leves que a Água – 2017
A Última Porta Antes da Noite – 2018
A Outra do Margem do Mar – 2019
Diccionario da Linguagem das Flores – 2020
As Crónicas – 2021
O Tamanho do Mundo – 2022
As Outras Crónicas – 2023

