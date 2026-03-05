Dom Quixote publica livro de poesia inédito de Lobo Antunes em abril

A Dom Quixote, a editora de António Lobo Antunes, estava a trabalhar num novo livro do autor e anuncia que vai publicar, em abril, um inédito, "não de prosa, o seu género favorito, mas de poesia, onde estarão reunidos os poemas que António Lobo Antunes foi escrevendo ao longo da sua vida. Ele que sempre lamentou não ter sido poeta", sublinha a editora em comunicado. A editora diz ainda "que se compromete a continuar a trabalhar e a promover a sua obra, cuja importância ultrapassou fronteiras, premiada e distinguida um pouco por todo o mundo".A Dom Quixote sublinha que Lobo Antunes foi um "nome maior da literatura portuguesa, autor de romances que ficarão para sempre na memória dos seus incontáveis leitores e admiradores, espalhados pelo mundo".Para a editora, António Lobo Antunes foi um "verdadeiro escritor, que dedicou toda a sua vida aos livros e à literatura". E destaca que foram da autoria do escritor "alguns dos mais importantes romances da literatura portuguesa contemporânea, seja sobre a guerra colonial, onde esteve presente, seja sobre o Portugal que se lhe seguiu, tão bem retratado nas páginas dos seus livros". A Dom Quixote lembra ainda que António Lobo Antunes foi "publicado e traduzido em praticamente todo o mundo, múltiplas vezes colocado na lista de candidatos ao Prémio Nobel de Literatura". A OBRA DE ANTÓNIO LOBO ANTUNESMemória de Elefante – 1979Os Cus de Judas – 1979Conhecimento do Inferno – 1980Explicação dos Pássaros – 1981Fado Alexandrino – 1983Auto dos Danados – 1985As Naus – 1988Tratado das Paixões da Alma – 1990A Ordem Natural das Coisas – 1992A Morte de Carlos Gardel – 1994Livro de Crónicas – 1995Manual dos Inquisidores – 1996O Esplendor de Portugal – 1997Exortação aos Crocodilos – 1999Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura – 2000Que Farei Quando Tudo Arde? – 2001Segundo Livro de Crónicas – 2002Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo – 2003Eu Hei-de Amar Uma Pedra – 2004Ontem Não te Vi em Babilónia – 2006Terceiro Livro de Crónicas – 2006O Meu Nome é Legião – 2007O Arquipélago da Insónia – 2008Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar? – 2009Sôbolos Rios Que Vão – 2010Quarto Livro de Crónicas – 2011Comissão das Lágrimas – 2011Não é Meia Noite Quem quer – 2012Quinto Livro de Crónicas – 2013Caminho como uma Casa em Chamas – 2014Da Natureza dos Deuses – 2015Para Aquela Que Está Sentada no escuro à Minha Espera – 2016Até que as Pedras se Tornem mais leves que a Água – 2017A Última Porta Antes da Noite – 2018A Outra do Margem do Mar – 2019Diccionario da Linguagem das Flores – 2020As Crónicas – 2021O Tamanho do Mundo – 2022As Outras Crónicas – 2023."Aquele que fez da escrita a vida absoluta", diz Lídia Jorge sobre Lobo Antunes.Manuel S. Fonseca: “Imagino António Lobo Antunes ao lado de Marcel Proust, James Joyce ou Jorge Luis Borges”.“Portugal perdeu uma das melhores vozes do romance do século XX”, diz João Céu Silva