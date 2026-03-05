“Portugal perdeu uma das melhores vozes do romance do século XX”, diz João Céu Silva

A notícia surgiu pela manhã e surpreendeu todos. O escritor António Lobo Antunes tinha morrido na madrugada de quinta-feira, dia 5 de março, aos 83 anos, feitos a 1 de setembro. Ao DN, o jornalista e escritor João Céu e Silva, que o acompanhou durante muitos anos, manifestou-se surpreendido e emocionado. “Não estava à espera”, confessa, dizendo de imediato, que com a sua partida, “Portugal perdeu uma das melhores vozes do romance do século XX”.Para João Céu e Silva, António Lobo Antunes, que deixa mais de três dezenas de romances, metade dos quais escritos e publicados nos últimos 25 anos, foi "um escritor revolucionário", como antes o apelidou. "Um dos poucos que conseguia seduzir multidões, mesmo que os seus romances não fossem muito compreensíveis, porque transmitia principalmente as emoções do ser humano, dos portugueses, do Homem e da Mulher”, comenta. . Contrariando mesmo a ideia que tantas vezes surge quando se fala do escritor e se pensa nos seus primeiros romances, Memória de Elefante ou Os Cus de Judas. "Quando se fala de António Lobo Antunes fala-se de Guerra Colonial, mas isso foi o início da sua carreira, a partir daí dedicou-se a descrever o ser humano e a sua obra, os seus romances, são isso mesmo”.O jornalista, autor do livro sobre a vida de António Lobo Antunes, “Uma Longa Viagem”, publicado em 2024, conta que os últimos anos, pelo menos os últimos 15 até à pandemia, em que o contacto passou a ser mais telefónico, foram muito vividos na sua companhia. “Falámos sobre tudo. O meu livro é o culminar de mais de 60 longas conversas”. Mesmo depois da pandemia ambos mantiveram a conversa e o diálogo, até há cerca de dois anos em que a saúde de António Lobo Antunes se começou a degradar.Para João Céu e Silva, António Lobo Antunes, nascido em Lisboa em 1942, licenciado em Medicina, era um “escritor revolucionário” que o país perde..António Lobo Antunes (1942-2026): O escritor dos livros insones.Leia em baixo alguns trabalhos de João Céu e Silva com Lobo Antunes para o DN:.Entrevista a António Lobo Antunes (1942-2026): "A morte é uma puta".António Lobo Antunes: "Quero que o Nobel se f*da"