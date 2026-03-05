Lídia Jorge com António Lobo Antunes e José Cardoso Pires na Feira do Livro de Lisboa, em 2011.
Lídia Jorge com António Lobo Antunes e José Cardoso Pires na Feira do Livro de Lisboa, em 2011.Foto: Global Imagens
Cultura

"Aquele que fez da escrita a vida absoluta", diz Lídia Jorge sobre Lobo Antunes

António Lobo Antunes morreu esta quinta-feira, aos 83 anos. Lídia Jorge diz que o escritor "deu tudo até o último momento e hoje deixa uma obra gigantesca".
Lídia Jorge publicou o seu primeiro livro, O Dia dos Prodígios, em 1980, um ano depois de António Lobo Antunes ter publicado o seu primeiro romance Memória de Elefante, em 1979. Dois escritores da mesma geração, a escritora vencedora do Prémio Pessoa diz ao DN que "António Lobo Antunes faz parte de uma geração que alterou o cânone da literatura portuguesa e ele foi à frente. Ele foi o mais produtivo, o mais criativo, o mais doado à literatura. Aquele que fez da escrita a vida absoluta. Foi aquele que, do ponto de vista deontológico, deu tudo. Deu tudo até o último momento e hoje deixa uma obra gigantesca".

A escritora realça a sua influencia sobre outros escritores, e considera que foi "uma obra pioneira também, porque conseguiu associar aquilo que foi o método do romance psicológico com a memória, o testamento, o testemunho de uma mudança histórica que aconteceu no nosso país e que aconteceu na Europa. E ele foi o repositório dessa mudança".

Foi porta-voz, considera, "dessa mudança que se traduziu sobretudo naquilo que nós podemos chamar a narrativa do colapso dos ibérios. Ele falou sobre o colapso dos ibérios e disso ele foi o mais dedicado ao tema, o mais criativo e o mais forte".

António Lobo Antunes morreu sem receber um Nobel, mas para Lídia Jorge, "o Nobel não importa nada, importa quando se tem. Quando não se tem, não importa. Ele é reconhecido, a obra dele está aí e é conhecida em toda a parte e é traduzida por toda a parte", sublinha Lídia Jorge.

