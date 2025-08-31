Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Manjulata Sharma com a edição de Mensagem em hindi
Manjulata Sharma com a edição de Mensagem em hindiFOTO: Gerardo Santos
Cultura

'Mensagem' de Pessoa vai ganhar 50 milhões de potenciais leitores ao ser traduzida para odia

Manjulata Sharma, que traduziu o livro para hindi, revelou agora que professor do estado de Odisha vai usar a sua versão para criar uma do texto do poeta em odia, uma das principais línguas da Índia.
Leonídio Paulo Ferreira
Publicado a
Atualizado a

“Ótimas notícias para os meus amigos de Odisha! A minha tradução da poesia de Pessoa do português para o hindi, Mensagem, será traduzida para odia. Tive o prazer de conhecer, durante um almoço, o tradutor, o Prof. (Dr.) de Física Nachieketa K. Sharma, da Universidade Shiksha O Anusandhan, em Bhubaneshwar. Grande estudioso, poeta e académico. Acompanhemos o seu trabalho”. Foi num post em inglês no Facebook, que Manjulata Sharma deu a conhecer que Mensagem irá dentro de algum tempo estar disponível numa das principais línguas indianas, o odia (em português também se pode usar oriá, em inglês é odiya), falado principalmente por 40 a 45 milhões de pessoas no estado de Odisha, que fica no Leste da Índia, no Golfo de Bengala. A Enciclopédia Britânica estima em cerca de 50 milhões o total de falantes de odia. 

Manjulata Sharma, que confirmou ao DN que a tradução para odia vai avançar, é uma académica indiana que esteve no início do ano em Lisboa para apresentar a sua tradução de Mensagem para hindi, a língua indiana de maior expansão, com cerca de 600 milhões de falantes. Nascida em Ambala, no estado do Haryana, no Norte da Índia, Manjulata Sharma começou a estudar português na universidade e em 1993 teve oportunidade de aperfeiçoar os conhecimentos em Portugal graças a uma bolsa da Fundação Oriente. “Com esta, são dez as vezes que vim a Portugal. A primeira vez foi para estudar em Coimbra. Era muito novinha. Vinte e poucos anos. Foi a primeira vez que saí da Índia. Foi um desafio muito grande, porque tive de lidar com muitas dificuldades sociais e linguísticas. Cresci muito nessa época”, disse numa entrevista ao DN em março. Fez o doutoramento no Rio de Janeiro, onde viveu seis anos.

Traduzida já para as principais línguas mundiais, incluindo o chinês e o árabe, Mensagem de Fernando Pessoa estava acessível à elite indiana que fala também inglês, mas com a tradução para hindi ganhou centenas de milhões de novos potenciais leitores. E com esta futura versão em odia, feita por um académico com experiência de tradução, ganhará mais umas dezenas de milhões.

Manjulata Sharma com a edição de Mensagem em hindi
A tradutora de ‘Mensagem’ para hindi que fez tese de doutoramento sobre palavrões em português

“Odisha, um estado no leste da Índia, é lar da língua, cultura e história odia. A língua odia é uma língua indo-ariana falada por aproximadamente 45 milhões de pessoas em Odisha, mas também na Indonésia, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ela tem uma rica tradição literária, com poetas famosos como Sarala Das e Jagannath Das. O sistema de escrita odia é distinto e derivado da escrita brahmi. Em 2014, o governo indiano concedeu-lhe o estatuto da língua clássica, devido à sua história e tradição de mais do que 1500 anos. Uma característica muito especial é que a língua odia manteve em grande parte a sua integridade de influências externas, particularmente de línguas regionais dominantes, como o árabe e o persa, e está profundamente enraizado nas tradições filosóficas e religiosas indianas (hindus), tendo se originado como uma língua literária para o budismo e o jainismo”, explica Shiv Kumar Singh, professor de Estudos Indianos na Universidade de Lisboa, que foi aluno de Manjulata Sharma e participou há cinco meses na sessão de apresentação de Mensagem feita em Lisboa.

Mensagem foi publicada em 1934, apenas um ano antes da morte do poeta. 

Manjulata Sharma com a edição de Mensagem em hindi
Inspirado nos endereços onde Fernando Pessoa morou, poeta brasileiro em Portugal lança livro
Manjulata Sharma com a edição de Mensagem em hindi
“Coloco-me sempre uma questão: como é que Pessoa diria isto se falasse romeno?”
Cultura
Índia
Fernando Pessoa
mensagem
Hindi
Odia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt