'Mensagem' de Pessoa vai ganhar 50 milhões de potenciais leitores ao ser traduzida para odia

“Ótimas notícias para os meus amigos de Odisha! A minha tradução da poesia de Pessoa do português para o hindi, Mensagem, será traduzida para odia. Tive o prazer de conhecer, durante um almoço, o tradutor, o Prof. (Dr.) de Física Nachieketa K. Sharma, da Universidade Shiksha O Anusandhan, em Bhubaneshwar. Grande estudioso, poeta e académico. Acompanhemos o seu trabalho”. Foi num post em inglês no Facebook, que Manjulata Sharma deu a conhecer que Mensagem irá dentro de algum tempo estar disponível numa das principais línguas indianas, o odia (em português também se pode usar oriá, em inglês é odiya), falado principalmente por 40 a 45 milhões de pessoas no estado de Odisha, que fica no Leste da Índia, no Golfo de Bengala. A Enciclopédia Britânica estima em cerca de 50 milhões o total de falantes de odia. Manjulata Sharma, que confirmou ao DN que a tradução para odia vai avançar, é uma académica indiana que esteve no início do ano em Lisboa para apresentar a sua tradução de Mensagem para hindi, a língua indiana de maior expansão, com cerca de 600 milhões de falantes. Nascida em Ambala, no estado do Haryana, no Norte da Índia, Manjulata Sharma começou a estudar português na universidade e em 1993 teve oportunidade de aperfeiçoar os conhecimentos em Portugal graças a uma bolsa da Fundação Oriente. “Com esta, são dez as vezes que vim a Portugal. A primeira vez foi para estudar em Coimbra. Era muito novinha. Vinte e poucos anos. Foi a primeira vez que saí da Índia. Foi um desafio muito grande, porque tive de lidar com muitas dificuldades sociais e linguísticas. Cresci muito nessa época”, disse numa entrevista ao DN em março. Fez o doutoramento no Rio de Janeiro, onde viveu seis anos.Traduzida já para as principais línguas mundiais, incluindo o chinês e o árabe, Mensagem de Fernando Pessoa estava acessível à elite indiana que fala também inglês, mas com a tradução para hindi ganhou centenas de milhões de novos potenciais leitores. E com esta futura versão em odia, feita por um académico com experiência de tradução, ganhará mais umas dezenas de milhões..A tradutora de ‘Mensagem’ para hindi que fez tese de doutoramento sobre palavrões em português. “Odisha, um estado no leste da Índia, é lar da língua, cultura e história odia. A língua odia é uma língua indo-ariana falada por aproximadamente 45 milhões de pessoas em Odisha, mas também na Indonésia, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ela tem uma rica tradição literária, com poetas famosos como Sarala Das e Jagannath Das. O sistema de escrita odia é distinto e derivado da escrita brahmi. Em 2014, o governo indiano concedeu-lhe o estatuto da língua clássica, devido à sua história e tradição de mais do que 1500 anos. Uma característica muito especial é que a língua odia manteve em grande parte a sua integridade de influências externas, particularmente de línguas regionais dominantes, como o árabe e o persa, e está profundamente enraizado nas tradições filosóficas e religiosas indianas (hindus), tendo se originado como uma língua literária para o budismo e o jainismo”, explica Shiv Kumar Singh, professor de Estudos Indianos na Universidade de Lisboa, que foi aluno de Manjulata Sharma e participou há cinco meses na sessão de apresentação de Mensagem feita em Lisboa.Mensagem foi publicada em 1934, apenas um ano antes da morte do poeta. .Inspirado nos endereços onde Fernando Pessoa morou, poeta brasileiro em Portugal lança livro.“Coloco-me sempre uma questão: como é que Pessoa diria isto se falasse romeno?”