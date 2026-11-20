Com um concerto já agendado para 2 de julho de 2027 em Lamego, James Blunt vai também atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, na véspera. É um regresso do cantor a Portugal, agora para apresentar Airplane Mode, o novo disco de estúdio, editado no início do mês.

Gravado com a banda que o acompanha habitualmente em digressão, o projeto representa um regresso a uma sonoridade orgânica e a uma escrita mais crua e pessoal. "Desta vez levei a minha banda para um estúdio em Banbury. Significou que assumi o controlo do meu álbum e fi-lo soar da forma como o oiço”, diz James Blunt num comunicado sobre o seu oitavo disco de estúdio, fortemente influenciado pelos sons da era Britpop dos anos 90 e combinando os marcantes refrões hínicos e a narrativa nostálgica que o caracterizam.

“Algures para trás perdi o meu caminho, mas reencontrei-o num estúdio em Banbury,” afirma o músico acerca deste trabalho, em que se destacam temas como Tastes Like Summer, Weight Of It All, Circles e In Your Blood, que certamente trará a Portugal no próximo verão no âmbito da Airplane Mode Tour, além dos temas temas incontornáveis da sua carreira.

Os bilhetes para o concerto no Campo Pequeno - sala em que o músico se estreou em Portugal, em 2008 - já se encontram à venda nos locais habituais por valores entre os 38 e 59 euros.

O espetáculo em Lamego acontece no âmbito do Douro & Porto Wine Festival.