‘The Brotherhood’ no Rivoli e Culturgest: Pactos masculinos que perpetuam a violência
A violência sexual, a misoginia e a história da arte são os principais eixos da Trilogia Cadela Força, projeto teatral da autora e encenadora brasileira Carolina Bianchi, criado com o coletivo Cara de Cavalo. Depois de A Noiva e o Boa Noite Cinderela (2023) e The Brotherhood (2025), a trilogia ficou completa este verão, com a estreia de Uma Luz Cordial, no Festival d’Avignon, em França. Os três capítulos foram apresentados numa maratona de um dia no prestigiado festival de artes performativas e integraram também a programação do Festival d’Automne, em Paris, em setembro.
É agora a vez de The Brotherhood, o segundo capítulo, chegar aos palcos portugueses. O espetáculo é apresentado esta sexta-feira e sábado no Rivoli – Teatro Municipal do Porto e, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, na Culturgest, em Lisboa, no âmbito do Festival Alkantara. A primeira parte da trilogia, A Noiva e o Boa Noite Cinderela, tinha-se estreado em Portugal a 15 de novembro de 2024, na Culturgest. A criação de Carolina Bianchi, distinguida no ano passado com o Leão de Prata da Bienal de Veneza, tem sido aplaudida pela crítica internacional, incluindo publicações como o Le Monde, o The Guardian e o The New York Times.
A trilogia foi pensada desde o início como um projeto com três partes, embora a sua reunião tenha exigido tempo e um percurso próprio. "Sim, essa foi sempre a ideia. E, claro, juntar essas partes era o maior desejo. Mas parecia-me que era preciso haver um caminho, uma jornada", explica a encenadora ao DN. A construção de cada espetáculo exigia uma experiência no tempo, permitindo compreender a sua complexidade e os assuntos que convocava. "Acho que o facto de ter desenvolvido cada um destes trabalhos ao longo de um determinado período, percebendo o que geravam em nós e no público, fez com que essa estrutura, em algum momento, também estivesse preparada para juntar estas partes".
O resultado é, nas palavras de Carolina Bianchi, um encaixe "não harmónico". A ideia inicial era investigar uma linguagem capaz de abordar "esses emaranhados de enigmas em torno da violência sexual e da história da arte". Mas cada capítulo acabou por encontrar uma estética, uma linguagem e um vocabulário próprios. A encenadora não procurou, por isso, uma unidade narrativa ou formal absoluta. "A grande história da trilogia é justamente aceitar que há buracos", afirma.
Em The Brotherhood, o olhar desloca-se para o universo do teatro e para a sua história, nomeadamente para a representação e a relação que estabelecemos com os grandes mestres. O título remete para uma fraternidade masculina que, através de códigos partilhados, relações de proteção e formas de linguagem próprias, preserva posições de poder. "Na verdade, The Brotherhood fala sobre uma fraternidade, essa fraternidade em que os homens se protegem e conseguem, por meio desses códigos de proteção e de uma profunda conexão — desses códigos de vocabulário, de linguagem —, proteger também o seu status dentro da sociedade, o seu poder", explica.
A abordagem não procura, contudo, simplificar a relação com os nomes maiores da história do teatro. "Temos muito amor pelos grandes génios, e é justamente o nosso amor por esses génios que também faz com que eles ocupem essas posições", observa. É nesse paradoxo que a peça se instala: a história do teatro reúne "narrativas de pura beleza e encantamento", mas também histórias de violência e opressão. Enquanto diretora brasileira e latino-americana, Bianchi reconhece igualmente a influência que recebeu de encenadores europeus, uma relação que procura interrogar sem apagar as suas contradições.
A peça estabelece ainda uma ligação com a Divina Comédia, de Dante. Se o primeiro capítulo corresponde ao inferno, The Brotherhood ocupa o lugar do purgatório, entendido como "esse espaço onde alguém está tentando se situar". Depois da violência, há um despertar, uma tentativa de encontrar um lugar no mundo. Bianchi descreve-o como uma experiência próxima da fantasmagoria: "O teatro é o lugar onde a gente lida com essas fantasmagorias. Então eu coloco isso assim, o que significa tentar-se situar depois de uma violência nessa genealogia do teatro".
A escrita, a sexualidade e a violência são algumas das obsessões que atravessam o trabalho da artista. No terceiro capítulo, em particular, a relação entre escrita e sexualidade torna-se mais explícita. "Para mim, a entrada na escrita teve muito a ver com a entrada na sexualidade também", diz. São, nas suas palavras, duas dimensões da vida que exigem "um pensamento constante" e que implicam descobrir coisas, inaugurar sensações, prazeres e fracassos. É nesse encontro, mas também nessa fricção, que a artista situa uma parte importante do espetáculo final.
Para Carolina Bianchi, o teatro não tem de oferecer respostas nem resolver os problemas que coloca em cena. "É o lugar onde a gente precisa de entrar em contacto com essa complexidade, com coisas que não sabemos sequer ainda nomear, com esses desejos paradoxais", afirma. O seu convite ao público é, por isso, menos uma promessa de conforto do que uma experiência de questionamento: "Que saia vivo. Vivo no sentido de alguém que se faz perguntas, que sente que alguma coisa se deslocou no seu interior. O teatro como experiência".
A receção dos espetáculos tem sido, aliás, marcada por reações distintas. "Ele divide muito as pessoas. Tem muita gente que embarca naquilo e muda ali tanta coisa nos pensamentos, atinge lugares tão profundos, tão importantes; e há outras pessoas que recusam aquilo ao ponto de sair da sala e não assistir até o final. E eu entendo esses dois lugares, eles não são conflituantes para mim", diz a encenadora. "Isso já me deixa muito feliz", acrescenta, por entender que a criação está a operar em camadas que não são superficiais.
Com a conclusão da trilogia, Carolina Bianchi, que desde 2000 trabalha a partir de Amesterdão, nos Países Baixos encerra um ciclo de criação que exigiu anos de trabalho e persistência. A artista reconhece a importância do apoio das instituições europeias para conseguir levar o projeto até ao fim. "Eu não sabia se a gente ia chegar até ao fim, porque é difícil fazer teatro, viver de teatro, conseguir fundos para seguir fazendo aquilo que você quer fazer, com as pessoas com quem você quer fazer, da forma que você acredita. Então, para mim, terminar a trilogia é uma coisa maravilhosa. É o fim do ciclo."
O Leão de Prata recebido na Bienal de Veneza é, para si, um reconhecimento coletivo: "Vejo como um reconhecimento muito mais coletivo do que para mim mesmo, para ser bem sincera. E também da arte brasileira, de que os artistas brasileiros estão aí, estão fazendo um monte de coisa que precisa ser vista, que precisa ter espaço".