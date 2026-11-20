A violência sexual, a misoginia e a história da arte são os principais eixos da Trilogia Cadela Força, projeto teatral da autora e encenadora brasileira Carolina Bianchi, criado com o coletivo Cara de Cavalo. Depois de A Noiva e o Boa Noite Cinderela (2023) e The Brotherhood (2025), a trilogia ficou completa este verão, com a estreia de Uma Luz Cordial, no Festival d’Avignon, em França. Os três capítulos foram apresentados numa maratona de um dia no prestigiado festival de artes performativas e integraram também a programação do Festival d’Automne, em Paris, em setembro.

É agora a vez de The Brotherhood, o segundo capítulo, chegar aos palcos portugueses. O espetáculo é apresentado esta sexta-feira e sábado no Rivoli – Teatro Municipal do Porto e, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, na Culturgest, em Lisboa, no âmbito do Festival Alkantara. A primeira parte da trilogia, A Noiva e o Boa Noite Cinderela, tinha-se estreado em Portugal a 15 de novembro de 2024, na Culturgest. A criação de Carolina Bianchi, distinguida no ano passado com o Leão de Prata da Bienal de Veneza, tem sido aplaudida pela crítica internacional, incluindo publicações como o Le Monde, o The Guardian e o The New York Times.

A trilogia foi pensada desde o início como um projeto com três partes, embora a sua reunião tenha exigido tempo e um percurso próprio. "Sim, essa foi sempre a ideia. E, claro, juntar essas partes era o maior desejo. Mas parecia-me que era preciso haver um caminho, uma jornada", explica a encenadora ao DN. A construção de cada espetáculo exigia uma experiência no tempo, permitindo compreender a sua complexidade e os assuntos que convocava. "Acho que o facto de ter desenvolvido cada um destes trabalhos ao longo de um determinado período, percebendo o que geravam em nós e no público, fez com que essa estrutura, em algum momento, também estivesse preparada para juntar estas partes".