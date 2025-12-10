Islândia é o mais recente país a boicotar a Eurovisão

Depois de Espanha, Países Baixos, Irlanda e a Eslovénia, é a vez de a Islândia anunciar que não vai participar no Festival Eurovisão da Canção de 2026, informou esta quarta-feira, 10 de dezembro, a emissora pública do país, RUV, depois de a União Europeia de Radiodifusão (UER), organizadora do evento, ter autorizado a participação de Israel na semana passada."É claro, pelo debate público neste país e pela reação à decisão da UER na semana passada, que não haverá alegria nem paz em relação à participação da RUV", afirmou o diretor-geral da estação, Stefan Eiriksson, em comunicado.A Islândia estava entre os países que haviam solicitado uma votação na semana passada sobre a participação de Israel. No entanto, a União Europeia de Radiodifusão (UER) decidiu não levar a cabo a votação, alegando ter aprovado novas regras com o objetivo de desencorajar a influência dos governos no concurso. Também esta quarta-feira, um conjunto de músicos que vão participar no Festival RTP da Canção anunciou que não representará Portugal na Eurovisão caso ganhe o festival nacional..Eurovisão: Conjunto de músicos do Festival da Canção recusa participação caso ganhe. Na assembleia-geral da UER de quinta-feira foi decidido que Israel poderá participar no Festival Eurovisão da Canção 2026. Em seguida, Espanha, Irlanda, Países Baixos e Eslovénia anunciaram o boicote ao festival.A Islândia nunca venceu o concurso, mas obteve o segundo lugar em 1999 e 2009.O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela UER, fundada em 1950, em cooperação com operadores públicos de mais de 35 países, entre os quais a Rádio e Televisão de Portugal (RTP)..Mais de 12 mil assinaram petição que quer a retirada de Portugal da Eurovisão. O concurso realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.O 70.º Festival da Eurovisão da Canção acontecerá em maio de 2026, em Viena (Áustria). .Salvador Sobral critica RTP por transmitir concerto por Gaza e, ao mesmo tempo, ir à Eurovisão.Trabalhadores da RTP contestam que Portugal fique na Eurovisão junto a Israel.Das letras políticas à suspensão da Rússia: as 8 polémicas na história da Eurovisão.Israel autorizado a participar na Eurovisão. RTP confirma participação, mas quatro países anunciam boicote