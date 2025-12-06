Salvador Sobral critica RTP por transmitir concerto por Gaza e, ao mesmo tempo, ir à Eurovisão

O músico Salvador Sobral, vencedor da Eurovisão em 2017, criticou na sexta-feira, 5 de dezembro, a decisão da RTP de participar na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção, na qual Israel estará presente.Na assembleia-geral da União Europeia de Radiodifusão de quinta-feira, 4, foi decidido que Israel poderá participar no Festival Eurovisão da Canção 2026. Em seguida, Espanha, Irlanda, Países Baixos e Eslovénia anunciaram o boicote ao festival. Mas a RTP anunciou que vai participar."A RTP, o canal do Estado, decidiu participar na Eurovisão mesmo com a participação de Israel. Aquela expressão dar uma no cravo e outra ferradura nunca teve tanto sentido como ontem à noite. A televisão nacional transmite um concerto por Gaza e ao mesmo tempo tem medo de fazer a coisa certa”, afirmou Salvador Sobral num vídeo partilhado na sexta-feira na rede social Instagram. O músico disse que soube da decisão da RTP na quinta-feira, 4, durante o concerto 'Juntos por Gaza', no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, em que participou e que será transmitido precisamente pela televisão pública, no dia 10, quarta-feira.Para Salvador Sobral, trata-se de um exemplo de “cobardia política, (…) coerente com a cobardia institucional, das instituições públicas”.“Deixa-me triste porque é uma questão simplesmente humana e é óbvia a decisão que tem de se tomar", acrescentou.Segundo Salvador Sobral, a RTP deveria manter o Festival da Canção, mas o vencedor não iria à Eurovisão e seria premiado de outra forma.. O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela UER, fundada em 1950, em cooperação com operadores públicos de mais de 35 países, entre os quais a Rádio e Televisão de Portugal (RTP)..Israel autorizado a participar na Eurovisão. RTP confirma participação, mas quatro países anunciam boicote. Segundo um comunicado da RTP, a assembleia-geral da União Europeia de Radiodifusão (UER ou EBU, na sigla em inglês) votou a "alteração às regras de votação no Festival Eurovisão da Canção" em 2025 para "reforçar a confiança e a transparência e garantir a neutralidade do evento"."Com base nesta decisão da EBU, detentora do Festival Eurovisão da Canção, a RTP vai participar na edição do Festival Eurovisão da Canção 2026", diz o comunicado.O 70.º Festival da Eurovisão da Canção acontecerá em maio de 2026, em Viena (Áustria)..Trabalhadores da RTP contestam que Portugal fique na Eurovisão junto a Israel.Das letras políticas à suspensão da Rússia: as 8 polémicas na história da Eurovisão