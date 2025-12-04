Israel autorizado a participar na Eurovisão. RTP confirma participação, mas quatro países anunciam boicote

Israel poderá participar no festival da Eurovisão do próximo ano, após os membros da União Europeia de Radiodifusão (UER) terem decidido esta quinta-feira, 4 de dezembro, não convocar uma votação sobre uma eventual exclusão.A informação foi avançada pela Reuters, que cita fontes da UER.Entretanto, Países Baixos, Eslovénia, Irlanda e Espanha já reagiram à decisão, anunciando que não vão participar na edição de 2026, em protesto pela guerra levada a cabo na Faixa de Gaza.Portugal, representado pelo presidente do conselho da administração da RTP, Nicolau Santos, nas reuniões que decorrem até esta sexta-feira em assembleia-geral, em Genebra, na Suíça, já anunciou que vai marcar presença. "A RTP, assim como a larga maioria de países membros, votou a favor da alteração das regras que permitem que os países participem na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção com um maior grau de confiança nos resultados das votações. Com base nesta decisão da EBU, detentora do Festival Eurovisão da Canção, a RTP vai participar na edição do Festival Eurovisão da Canção 2026, em Viena de Áustria", confirmou a estação pública, num comunicado enviado às redações.