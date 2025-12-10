Eurovisão: Conjunto de músicos do Festival da Canção recusa participação caso ganhe

Dezassete músicos e intérpretes, entre os quais Cristina Branco e Bateu Matou, anunciaram esta quarta-feira, 10 de dezembro, a recusa em representar Portugal no Festival Eurovisão 2026, caso vençam o Festival da Canção da RTP, em protesto contra a participação de Israel.“Com palavras e com canções, agimos dentro da possibilidade que nos é dada. Não compactuamos com a violação dos Direitos Humanos”, afirmaram os 17 artistas, bandas e intérpretes num comunicado conjunto enviado à Lusa, na qual explicam a recusa em participar no Festival Eurovisão da Canção em 2026.Cristina Branco, os músicos de Bateu Matou, Rita Dias e Djodje estão entre os que assinam o comunicado, no qual lamentam que a RTP tenha alinhado a favor da participação de Israel, numa votação, no passado dia 04, na assembleia-geral da União Europeia de Radiodifusão, organizadora do festival..Salvador Sobral critica RTP por transmitir concerto por Gaza e, ao mesmo tempo, ir à Eurovisão. “Apesar da proibição de participação da Rússia na edição de 2022 na Eurovisão, por motivos políticos (a invasão da Ucrânia), foi com espanto que constatámos que não foi dado o mesmo destino a Israel, que está, segundo a ONU, a cometer atos de genocídio contra os palestinianos em Gaza”, escreveram os artistas.O comunicado é assinado igualmente por Beatriz Bronze (Evaya), Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Inês Sousa, Jorge Gonçalves (Jacaréu), Marquise, Nunca Mates o Mandarim, Pedro Fernandes e Rita Dias..Trabalhadores da RTP contestam que Portugal fique na Eurovisão junto a Israel. A 60.ª edição do Festival da Canção irá decorrer em fevereiro e março de 2026, repartida, como habitualmente, em duas semifinais (em 21 e 28 de fevereiro) e final (em 07 de março).O tema vencedor do Festival da Canção deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, na Áustria em maio..Israel autorizado a participar na Eurovisão. RTP confirma participação, mas quatro países anunciam boicote