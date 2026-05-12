João Pinto Coelho foi um dos escritores que viajou no Comboio Literário.
João Pinto Coelho foi um dos escritores que viajou no Comboio Literário.Foto: D.R.
Cultura

Escritores e leitores num comboio: "Uma mini rede social em movimento"

No Comboio Literário o grupo Leya juntou autores e leitores numa viagem ao Alentejo. Será para repetir, diz o diretor-geral David Lopes, que admite comboios para idades específicas noutras regiões.
Carla Alves Ribeiro
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