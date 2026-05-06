O primeiro romance de Filipa Martins, 'Elogio do Passeio Público' (Guimarães, 2008), ganhou o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores.
O primeiro romance de Filipa Martins, 'Elogio do Passeio Público' (Guimarães, 2008), ganhou o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores.Foto: Paulo Spranger
Cultura

Filipa Martins: "Há causas que merecem que os factos sejam contaminados pelas emoções, através de histórias reais"

'No Meu Fim está o Meu Começo' é o novo livro de Filipa Martins, a escritora e argumentista que também prepara a sua segunda curta-metragem sobre um dos episódios deste livro, o rapto de uma criança no Estado Novo. Neste romance, que é como “uma grande tapeçaria em que cada um puxa o fio que lhe comunica mais”, recua-se ao passado para alertar para problemas do presente, como a violência contra as mulheres.
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