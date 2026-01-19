Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Patrícia Reis diz que precisa "de estar no mundo, e não isolada do mundo, para poder ser escritora".
Patrícia Reis diz que precisa "de estar no mundo, e não isolada do mundo, para poder ser escritora".Foto: Leonardo Negrão
Patrícia Reis: “Todos têm razão e não há espaço para a dúvida. É como se a incerteza fosse uma fragilidade”

Novo romance de Patrícia Reis, 'O Lugar da Incerteza', é um convite ao pensamento sobre a “violência da razão" através da história de um psiquiatra “cheio de razão” e um padre “cheio de dúvidas”.
