Miguel Pauseiro rejeita críticas de que a APEL beneficia os grandes grupos editoriais na Feira do Livro de Lisboa.
Miguel Pauseiro rejeita críticas de que a APEL beneficia os grandes grupos editoriais na Feira do Livro de Lisboa. Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Miguel Pauseiro: “Perante a evolução da adesão ao cheque-livro, era muito importante estendermos o prazo”

No Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros estima que a pirataria tire entre 75 e 100 milhões de euros à economia, mas diz que é preciso fazer novo estudo. Sobre a Feira do Livro de Lisboa, admite que a APEL apertou os critérios de participação este ano.
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