O curador Eloy Martínez de la Pera Celada, com 20 anos de experiência em exposições de moda, diz que é esta é única.
O curador Eloy Martínez de la Pera Celada, com 20 anos de experiência em exposições de moda, diz que é esta é única. Foto: Paulo Spranger
Cultura

'Arte & Moda'. Um novo olhar sobre a coleção Gulbenkian, que junta obras de arte e alta-costura

Calouste Gulbenkian, um homem apaixonado por moda? Também, garante António Filipe Pimentel, de quem partiu a ideia para esta exposição com curadoria de Eloy Martínez de la Pera Celadan. Estará patente na Galeria Principal da Gulbenkian entre 18 de abril e 21 de junho.
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