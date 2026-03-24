Anna Maria Maiolino, no MAAT, em Lisboa, junto das suas esculturas.
Anna Maria Maiolino, no MAAT, em Lisboa, junto das suas esculturas. Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Anna Maria Maiolino no MAAT: Esculturas vivas feitas de pequenos gestos

É a primeira exposição individual em Portugal da artista de origem italiana radicada no Brasil, distinguida em 2024 com o Leão de Ouro de Carreira da Bienal de Veneza. 'Terra Poética' mostra mais de 100 desenhos e esculturas, entre as quais de argila crua moldadas no local.
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MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Anna Maria Maiolino
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