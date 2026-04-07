Diogo Pimentão e o seu desenho "expandido".
Diogo Pimentão e o seu desenho "expandido". Foto: Reinaldo Rodrigues
Cultura

Diogo Pimentão desenha com o corpo e explora a destruição criativa, diversidade e força

Artista português radicado em Londres expõe a solo no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. 'Força Transitória das Coisas', com curadoria de Leonor Nazaré, pode ser visitada até 14 de setembro.
Carla Alves Ribeiro
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Arte Contemporânea
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Centro de Arte Moderna da Gulbenkian
Diogo Pimentão

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