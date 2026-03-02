Bruno Zhu abre a porta que do outro lado é o teto de uma sala de época modernista invertida.
Bruno Zhu no CAM. Uma exposição cheia de "momentos insólitos" para acordar o visitante

Quem não conhece o artista radicado em Amsterdão tem agora a oportunidade de ver o seu trabalho em Lisboa. No Centro de Arte Moderna da Gulbenkian expõe a instalação 'Belas Artes' até 27 de julho.
Carla Alves Ribeiro
