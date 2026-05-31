Palestra de Edgar Morin em 2023 em Lisboa, no auditório do Museu do Oriente.
Palestra de Edgar Morin em 2023 em Lisboa, no auditório do Museu do Oriente.FOTO: Leonardo Negrão
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Edgar Morin e o esplendor da amizade a Portugal

O filósofo francês Edgar Morin tinha uma forte ligação a Portugal, que dizia ser “um país extraordinário”. A última visita foi em 2023, tinha já 102 anos, e cativou quem o ouviu falar de humanismo. Entre os primeiros amigos portugueses esteve António Alçada Baptista, diretor da revista 'O Tempo e o Modo'.
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