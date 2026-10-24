David Cronenberg vai presidir ao júri do LEFFEST

O cineasta canadiano David Cronenberg, já várias vezes presente no LEFFEST, estará de regresso ao Lisboa Film Festival para presidir ao júri da Seleção Oficial. Sob a direção de Paulo Branco, o certame assinala o seu 20º aniversário com uma edição que inclui várias retrospetivas de autor. A sessão de abertura ocorrerá no dia 6 de novembro (19h00), no Cinema São Jorge, com Paper Tiger, de James Gray; no encerramento, a 14 de novembro (21h00), na mesma sala, será projetado The Debut, de Jesse Eisenberg. Além do São Jorge, o festival decorre também nos seguintes espaços: Culturgest, Cinema Nimas, NOS Vasco da Gama e Teatro do Bairro.

Como é já tradição, o LEFFEST combina as suas zonas competitivas com diversas propostas de programação que servirão para dar a conhecer, em ante-estreia, alguns dos títulos marcantes da recente produção internacional. Eis alguns destaques.

SELEÇÃO OFICIAL

Serão 11 as longas-metragens a disputar o Grande Prémio NOS, incluindo alguns títulos que se destacaram, em maio, como candidatos à Palma de Ouro do Festival de Cannes — é o caso de The Dreamed Adventure, de Valeska Griseback, e Notre Salut, Emmanuel Marre. Na seleção encontramos também os mais recentes filmes de Steven Soderbergh (Os Christophers — trailer) e Mario Martone (Scherzetto).