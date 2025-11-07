Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Anne Wiazemsky e Jean-Pierre Léaud em 'La Chinoise: Maio de 68...' ainda em 1967.
Cultura

O cinema não esquece as suas revoluções

A partir desta sexta, 7, e até dia 16, o LEFFEST apresenta um panorama de alguns dos títulos marcantes do ano, propondo também vários olhares retrospetivos, incluindo uma secção de nome “Revoluções”.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Cinema
Paulo Branco
LEFFEST

