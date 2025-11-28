Cyndi Lauper junta-se a Rod Stewart no "dia mais histórico" do Rock in Rio

Cyndi Lauper é a mais recente confirmação do Rock in Rio para integrar a programação do festival no dia 27 de junho, merecedor de um nome específico que diz tudo diz tudo: Legends Day (dia da lendas). Aos 72 anos, a cantora, compositora e atriz norte-americana regressa ao Rock in Rio, que, num comunicado a que o DN teve acesso, a descreve como "a rainha absoluta do pop e do rock mundial, referência cultural incontornável e voz que atravessa gerações". Vai ser a estreia de Cyndi Lauper em Portugal.Girls Just Want to Have Fun, True Colors ou Time After Time fazem parte do imaginário coletivo, e Portugal não é exceção no que diz respeito ao conhecimento do repertório de Cyndi Lauper. Por isso, a organização do Rock in Rio garante que o Legends Day vai ser "um marco histórico".Cyndi Lauper junta-se a outros nomes internacionais que já estavam confirmados, como Rod Stewart, 4 Non Blondes e Joss Stone, todos no dia pensado para celebrar autênticas lendas da música global. A artista atuará imediatamente antes de Rod Stewart, criando um encontro inédito entre duas das vozes mais marcantes da música pop e rock. Para já, o festival fala "num alinhamento simplesmente épico e irrepetível" no dia 27 de junho, que é simultaneamente um "encontro de titãs", tendo em conta que Rod Stewart e Cyndi Lauper são "duas das maiores vozes da música global".Para Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, esta confirmação acrescenta ainda mais significado ao evento: “Ter a Cyndi Lauper no Legends Day, ao lado de artistas tão incónicos, representa tudo o que esta edição celebra: legado, emoção, diversidade e a força desta energia feminina imparável. O público vai viver algo que nunca mais vai esquecer.”Roberta Medina, no comunicado, lembra que "o espetáculo de Cyndi Lauper no Rock In Rio Brasil, em 2024, foi dos mais marcantes do festival".Ativismo e arte, dentro e fora dos palcosA artista estreou-se no início dos anos 80 com o álbum She’s So Unusual, um fenómeno mundial impulsionado por clássicos como Girls Just Want to Have Fun e Time After Time, que alcançaram o Top 5 da Billboard e são presença assídua em rádios, eventos, playlists e nas tendências das redes sociais. Em 1986, lançou o seu segundo álbum, True Colors, que atingiu o 4.º lugar da Billboard, que a consagrou como uma voz incontornável. Desde esse momento, Cyndi Lauper lançou mais de 10 álbuns.A artista conta com 15 nomeações aos Grammys, dois American Music Awards, sete American Video Awards, dezoito MTV Awards e, em 2013, tornou-se a primeira mulher a vencer sozinha o Tony Award de Melhor Partitura Original pelo musical Kinky Boots. Foi ainda introduzida no Songwriters Hall of Fame (2015), recebeu uma estrela no Hollywood Walk of Fame (2016) e foi distinguida com o Billboard Women in Music ICON Award (2018) e o High Note Global Prize das Nações Unidas (2019). Em 2023, o documentário Let the Canary Sing celebrou a sua vida e carreira, com estreia no Tribeca Film Festival e sendo lançado globalmente na Paramount+ no ano seguinte.Fora dos palcos, é uma ativista de longa data pelos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+. Em 2008, co-fundou a True Colors United, dedicada a combater o problema dos jovens LGBTQIA+ sem-abrigo, e em 2022 lançou o fundo Girls Just Want To Have Fundamental Rights, criado para apoiar causas relacionadas com os direitos e a saúde das mulheres..4 Non Blondes e Joss Stone juntam-se a Rod Stewart no 'legends day' do Rock in Rio.Sepultura, The Pretty Reckless e P.O.D. sobem ao palco do Rock in Rio no dia 21 de junho.Há três novas confirmações no Rock in Rio: Cypress Hill, Grandson e Kaiser Chiefs