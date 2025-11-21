4 Non Blondes e Joss Stone juntam-se a Rod Stewart no 'legends day' do Rock in Rio

O Rock in Rio Lisboa anunciou mais duas participações no que chama de "legends day" do festival, no dia 27 de junho de 2026. 4 Non Blondes e Joss Stone juntam-se a Rod Stewart, cuja participação já sido revelada. .Rock in Rio com um dia para as “lendas”. Rod Stewart e Xutos & Pontapés com papéis diferentes."Depois da confirmação de Rod Stewart, um dos nomes mais icónicos da música global, o dia 27 de junho ganha agora nova energia feminina com o anúncio de duas atuações que representam momentos únicos da cultura musical", diz a organização do Rock in Rio, em comunicado. As 4 Non Blondes, banda norte-americana de rock alternativo, atuarão no Palco Mundo. "Será uma estreia histórica, no dia de celebração das maiores lendas de sempre. Depois de décadas afastadas dos palcos e envoltas num estatuto quase mítico, a banda prepara-se para um momento absolutamente único em Lisboa", diz o Rock in Rio.As 4 Non Blondes tocaram ao lado de Aerosmith, Neil Young e Pearl Jam e contribuíram para bandas sonoras de filmes, incluindo Wayne’s World 2 e Airheads, lembra a organização, destacando que a música What’s Up? "não só se tornou um dos maiores hinos coletivos de todos os tempos, como também ganhou uma segunda vida entre as novas gerações: em 2024 entrou no Spotify Billions Club, renasceu como fenómeno viral no TikTok, nos Reels, e multiplicou-se em covers que mantêm a canção em permanente circulação cultural". Já Joss Stone atua no Palco Super Bock e "promete um espetáculo intimista, poderoso e memorável". A carreira da artista britânica começou em 2003, aos 16 anos, com o lançamento álbum The Soul Sessions. Em 2022 lançou os álbuns Never Forget My Love e Merry Christmas, Love.O festival realiza-se nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, na Cidade do Rock, em Lisboa..Há três novas confirmações no Rock in Rio: Cypress Hill, Grandson e Kaiser Chiefs.Roberta Medina promete anunciar "até ao final do ano" os cabeças de cartaz de todos os dias de Rock in Rio