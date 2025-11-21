Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Joss Stone.
Joss Stone.Foto: Benoit Derrier
Cultura

4 Non Blondes e Joss Stone juntam-se a Rod Stewart no 'legends day' do Rock in Rio

Artistas atuam no dia 27 de junho no festival que realiza nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, na Cidade do Rock, em Lisboa.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

O Rock in Rio Lisboa anunciou mais duas participações no que chama de "legends day" do festival, no dia 27 de junho de 2026. 4 Non Blondes e Joss Stone juntam-se a Rod Stewart, cuja participação já sido revelada.

Joss Stone.
Rock in Rio com um dia para as “lendas”. Rod Stewart e Xutos & Pontapés com papéis diferentes

"Depois da confirmação de Rod Stewart, um dos nomes mais icónicos da música global, o dia 27 de junho ganha agora nova energia feminina com o anúncio de duas atuações que representam momentos únicos da cultura musical", diz a organização do Rock in Rio, em comunicado.

As 4 Non Blondes, banda norte-americana de rock alternativo, atuarão no Palco Mundo. "Será uma estreia histórica, no dia de celebração das maiores lendas de sempre. Depois de décadas afastadas dos palcos e envoltas num estatuto quase mítico, a banda prepara-se para um momento absolutamente único em Lisboa", diz o Rock in Rio.

As 4 Non Blondes tocaram ao lado de Aerosmith, Neil Young e Pearl Jam e contribuíram para bandas sonoras de filmes, incluindo Wayne’s World 2 e Airheads, lembra a organização, destacando que a música What’s Up? "não só se tornou um dos maiores hinos coletivos de todos os tempos, como também ganhou uma segunda vida entre as novas gerações: em 2024 entrou no Spotify Billions Club, renasceu como fenómeno viral no TikTok, nos Reels, e multiplicou-se em covers que mantêm a canção em permanente circulação cultural".

Já Joss Stone atua no Palco Super Bock e "promete um espetáculo intimista, poderoso e memorável". A carreira da artista britânica começou em 2003, aos 16 anos, com o lançamento álbum The Soul Sessions. Em 2022 lançou os álbuns Never Forget My Love e Merry Christmas, Love.

O festival realiza-se nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, na Cidade do Rock, em Lisboa.

Joss Stone.
Há três novas confirmações no Rock in Rio: Cypress Hill, Grandson e Kaiser Chiefs
Joss Stone.
Roberta Medina promete anunciar "até ao final do ano" os cabeças de cartaz de todos os dias de Rock in Rio
Música
Festivais
Rock in Rio
Joss Stone
4 Non Blondes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt