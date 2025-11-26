Sepultura, The Pretty Reckless e P.O.D. sobem ao palco do Rock in Rio no dia 21 de junho

O Rock in Rio anunciou mais três participações no festival que decorre em Lisboa no verão do próximo ano. No dia 21 de junho sobem ao palco The Pretty Reckless, Sepultura e P.O.D.. The Pretty Reckless atuam pela primeira vez em Portugal no Palco Mundo, antes dos Cypress Hill. Já os P.O.D., banda de nu metal, estarão no Palco Music Valley, juntando-se aos Sepultura "que celebram 40 anos de carreira e estão atualmente na sua Farewell Tour, anunciada como a última grande digressão da história da banda, para um espetáculo muito aguardado", destaca o Rock in Rio, em comunicado. Estas bandas juntam-se aos Linkin Park, Cypress Hill e Grandson, no dia "mais rock" do Rock in Rio. “Este dia representa um momento especialmente simbólico pela sua energia, força e identidade: este alinhamento reúne diferentes gerações do rock e do metal e celebra a ligação profunda que este público sempre teve connosco,” diz Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, citada em comunicado.Os The Pretty Reckless, com a voz de Taylor Momsen, surgiram em 2009, com o álbum de estreia Light Me Up (2010) e os hits Make Me Wanna Die e Just Tonight, "mas foi com Going To Hell (2014) que alcançaram projeção global, entrando diretamente para o Top 5 da Billboard 200 e garantindo três singles #1 na Billboard Mainstream Rock, incluindo Heaven Knows, um dos maiores marcos da banda", sublinha a organização do festival.Os Sepultura são uma banda brasileira de metal, "com um estatuto absolutamente lendário e mais de 20 milhões de discos vendidos", diz o Rock in Rio. Começaram em 1984, e o sucesso chegou com o álbum Schizophrenia, de 1987, e Beneath the Remains, de 1989."Em 1996, desafiaram completamente o rock e o metal, com a sua obra-prima Roots, com mais de 150 milhões de streams só no Spotify, que veio trazer uma mudança cultural e estética profunda ao incorporar percussões indígenas e ritmos tribais, redefinindo os limites do metal", destaca o Rock in Rio. Os P.O.D. são um quarteto de San Diego criado em 1992 de que fazem parte Sonny Sandoval, Marcos Curiel, Traa Daniels e Wuv Bernardo. Misturam hard rock, hip-hop e reggae. A banda foi nomeada três vezes para os Grammys e tem mais de dez milhões de discos vendidos. O primeiro grande sucesso surgiu em 1999 com o disco The Fundamental Elements of Southtown, mas foi o álbum Satellite (2001) que projetou a banda mundialmente. "A magia foi instantânea: entraram diretamente para o 6.º lugar da Billboard Top 200 e tornaram-se tripla platina. Foram impulsionados por quatro singles emblemáticos, que permanecem até hoje: Alive, Youth of the Nation, Boom e Satellite”, sublinha o Rock in Rio, em comunicado.O festival realiza-se nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, na Cidade do Rock, em Lisboa..4 Non Blondes e Joss Stone juntam-se a Rod Stewart no 'legends day' do Rock in Rio.Rock in Rio com um dia para as “lendas”. Rod Stewart e Xutos & Pontapés com papéis diferentes