Só quando a produtora da Christie's passou a chamada para vídeo e viu o quadro e o seu nome num ecrã nos salões da leiloeira em Paris é que Ari Hodora se convenceu que ganhou mesmo um Picasso.
Só quando a produtora da Christie's passou a chamada para vídeo e viu o quadro e o seu nome num ecrã nos salões da leiloeira em Paris é que Ari Hodora se convenceu que ganhou mesmo um Picasso.FOTO: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Cultura

Comprou uma "rifa" de 100 euros e saiu-lhe um Picasso

Engenheiro parisiense não queria acreditar quando soube que vencera o sorteio e ganhara o quadro 'Cabeça de Mulher', avaliado em 1,4 milhões de euros. Dinheiro doado vai para investigação à Alzheimer.
Helena Tecedeiro
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Foi a ver um programa de televisão, no sábado à noite, onde alguém explicava a iniciativa "Um Picasso por 100 euros", sorteio solidário cuja receita iria financiar a investigação sobre a doença de Alzheimer, que Ari Hodora decidiu comprar uma das 120 mil "rifas". O objetivo do engenheiro parisiense, apaixonado por arte, era ajudar, mas nunca pensou mesmo ganhar. De tal maneira que quando o telefone tocou, na terça-feira, 14 de abril, e a produtora da iniciativa lhe comunicou que ganhara e era agora o feliz proprietário do quadro Cabeça de Mulher, achou que era burla.

"Não sou um jogador por natureza. Doei o dinheiro, acima de tudo, pela causa, sem nunca imaginar que pudesse realmente ganhar", contou Hodora, 58 anos, ao Le Parisien, explicando que quando o telefone tocou "estava a fazer outra coisa qualquer, tinha-me esquecido completamente de que o sorteio era naquela noite."

Só quando a produtora passou a chamada para vídeo e viu o seu nome em letras garrafais num ecrã nos salões da leiloeira Christie's em Paris é que se convence de que venceu mesmo. "Fiquei extremamente surpreendido e, depois, muito emocionado ao perceber que se tratava de um retrato de Dora Maar pintado por Picasso", contou.

Ari Hodora é agora o dono de Cabeça de Mulher, de 1941, uma guache sobre papel com 38,9 cm por 25,4 cm, representando Dora Maar, companheira e musa do pintor. A obra está avaliada em 1,45 milhões de euros. Na posse do próprio Picasso e da sua família durante algum tempo, o quadro passou depois para uma coleção privada. No momento do sorteio, era propriedade da Opera Gallery de Nova Iorque.

Em dezembro de 2025 foram colocadas à venda 120 mil "rifas" de cem euros cada, tendo sido adquiridas online por compradores de 152 países. Dos 12 milhões de euros recolhidos, um milhão foi usado para comprar o quadro e os restantes 11 milhões vão para a Fondation Recherche Alzheimer.

A questão que se coloca agora é o que vai Hodora fazer com o quadro. Afinal, o mundo inteiro sabe que o engenheiro é agora o dono de Cabeça de Mulher e expô-lo em casa colocaria questões de segurança. "Se não existissem todos os requisitos de seguro e de sistemas de alarme, adoraria expô-la em minha casa", confidenciou Hodora.

Uma hipótese que não afasta é ter de vender o quadro, o que implicará uma tributação sobre a mais-valia cujos pormenores ainda desconhece. Emprestar a obra a um museu também é uma outra alternativa possível. Entretanto a Christie’s já terá oferecido os seus préstimos para o ajudar com os trâmites, independentemente da sua decisão.

Com o quadro ainda na alfândega, a entrega oficial só deverá acontecer dentro de uma semana, numa cerimónia oficial organizada pela leiloeira, que também disponibilizou os seus cofres para o guardar o tempo que necessário. Hodora, quanto a ele, diz ainda não ter decidido o que fazer: "Ainda tenho tempo para pensar nisso".

Só quando a produtora da Christie's passou a chamada para vídeo e viu o quadro e o seu nome num ecrã nos salões da leiloeira em Paris é que Ari Hodora se convenceu que ganhou mesmo um Picasso.
Retrato de Dora Maar pintado por Picasso vendido por 32 milhões de euros
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