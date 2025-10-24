Retrato de Dora Maar pintado por Picasso vendido por 32 milhões de euros

Um retrato da fotógrafa Dora Maar pintado por Pablo Picasso em 1943 foi esta sexta-feira, 24 de outubro, vendido por 32 milhões de euros num leilão em Paris, anunciou a casa de leilões Hôtel Drouot.A obra, intitulada “Buste de femme au chapeau à fleurs” (busto de mulher com um chapéu de flores, numa tradução livre), representa a fotógrafa e musa do movimento surrealista, companheira de Picasso durante cerca de uma década.A leiloeira indicou que o quadro foi adquirido por um comprador estrangeiro presente na sala.A pintura foi realizada durante a ocupação alemã de Paris, sendo considerada uma das representações mais marcantes de Dora Maar, figura central na vida e obra do artista espanhol.