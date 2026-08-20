Colocados à venda esta sexta-feira bilhetes para a edição de 2027 do NOS Alive
Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Colocados à venda esta sexta-feira bilhetes para a edição de 2027 do NOS Alive

A 19ª edição de 2027 do festival de música realiza-se nos dias 8, 9 e 10 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.
Susete Henriques
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Os bilhetes para a edição de 2027 do NOS Alive vão ser colocados à venda a partir das 10h00 desta sexta-feira (21 de agosto), anunciou a promotora Everything Is New.

Ainda sem nomes anunciados para a 19ª edição, que vai decorrer nos dias 8, 9 e 10 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, a organização divulgou esta quinta-feira (20) os preços dos bilhetes que estão à venda no site do festival e nos locais habituais, revelando um aumento em relação à edição deste ano.

Assim sendo, os ingressos diários vão custar 89 euros (84 euros em 2026) e os passes de dois dias têm o valor de 178 euros (167 euros na edição deste ano). Já o passe geral (três dias) tem o custo de 210 euros (custavam 199 euros em 2026).

"As primeiras confirmações do NOS Alive’27 estão quase a chegar, numa edição que, mais uma vez, promete O Melhor Cartaz, Sempre!", anunciou a promotora Everything is New.

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