Nick Cave & The Bad Seeds, A Perfect Circle. O primeiro dia no NOS Alive em imagens

No primeiro dia do NOS Alive subiram ao palco principal do festival, ao final da tarde, The Royston Club e A Perfect Circle. À noite, Nick Cave & The Bad Seeds animaram a multidão. Já depois da meia-noite atuaram os Twenty One Pilots. .Vai ao NOS Alive? O cartaz completo, horários, reforços nos transportes e o que pode levar para o recinto.No palco Heineken, os Dogstar chamaram a atenção com Keanu Reeves. O ator, estrela de The Matrix, é baixista da banda.Hoje sobem ao palco NOS, a partir das 18 horas, The Warning, Skunk Anansie, Wolf Alice e Foo Fighters. No palco Heineken, os Call Me atuam às 16h30, seguidos pelos Palaye Royale, Jehnny Beth, The War on Drugs e Zara Larsso.As imagens do primeiro dia do NOS Alive em fotogaleria.Álvaro Covões: "Estamos a transformar o NOS Alive num festival cultural e não só de música"