Nick Cave & The Bad Seeds animaram a multidão.
Nick Cave & The Bad Seeds animaram a multidão.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Nick Cave & The Bad Seeds, A Perfect Circle. O primeiro dia no NOS Alive em imagens

Festival arrancou ontem, 9 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. Hoje sobem ao palco os Foo Fighters.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

No primeiro dia do NOS Alive subiram ao palco principal do festival, ao final da tarde, The Royston Club e A Perfect Circle. À noite, Nick Cave & The Bad Seeds animaram a multidão. Já depois da meia-noite atuaram os Twenty One Pilots.

Nick Cave & The Bad Seeds animaram a multidão.
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No palco Heineken, os Dogstar chamaram a atenção com Keanu Reeves. O ator, estrela de The Matrix, é baixista da banda.

Hoje sobem ao palco NOS, a partir das 18 horas, The Warning, Skunk Anansie, Wolf Alice e Foo Fighters. No palco Heineken, os Call Me atuam às 16h30, seguidos pelos Palaye Royale, Jehnny Beth, The War on Drugs e Zara Larsso.

As imagens do primeiro dia do NOS Alive em fotogaleria

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NOS Alive 2026Foto: Leonardo Negrão
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