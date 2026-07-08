Álvaro Covões diz que o cartaz do NOS Alive de 2027já está adiantado, e já está em conversas para 2028.
Álvaro Covões diz que o cartaz do NOS Alive de 2027já está adiantado, e já está em conversas para 2028.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Álvaro Covões: "Estamos a transformar o NOS Alive num festival cultural e não só de música"

Arranca amanhã, 9 de julho, a 18ª do festival, no Passeio Marítimo de Algés. Com dois dias esgotados, traz a Portugal artistas como Foo Fighters e marca o regresso dos Buraka Som Sistema.
Carla Alves Ribeiro
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