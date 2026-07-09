Vai ao NOS Alive? O cartaz completo, horários, reforços nos transportes e o que pode levar para o recinto

Com cabeças de cartaz como Foo Fighters, Skunk Anansie, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Lorde, Florence + The Machine ou Buraka Som Sistema, a 18ª edição do NOS Alive, que decorre de 9 a 11 de julho, terá música, comédia e literatura, com apresentações de escritores como Valter Hugo Mãe, Pedro Chagas Freitas ou Afonso Cruz. O recinto, no Passeio Marítimo de Algés, abre às duas da tarde esta quinta-feira, e às três da tarde na sexta-feira e no sábado. Os festivaleiros serão revistados à entrada.Os únicos objetos que podem ser levados para o festival são garrafas de água de plástico ou reutilizáveis de plástico até 50cl, com tampa (são proibidas garrafas de vidro e reutilizáveis de metal ou alumínio), protetor solar até 100ml, um powerbank cujo tamanho não pode ser maior do que um telemóvel "regular", snacks e álcool gel até 50ml.Todos os objetos proibidos serão recolhidos e não devolvidos. Podem, no entanto, ser deixados no bengaleiro junto da bilheteira por um euro.A PSP levará a cabo uma operação especial de segurança durante o festival. O conselho é usar os transportes públicos para chegar ao local, pois a circulação estará condicionada a partir das 15 horas na Avenida Brasília, na Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem e no Viaduto da CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I. Haverá também constrangimentos no acesso à CRIL, pela Avenida General Norton de Matos (sentido Norte/Sul), em Miraflores, na Avenida Humberto Melo Pereira (cruzamento com a Rua Damião de Góis), no sentido Norte-Sul e na Avenida Ivens, no sentido Lisboa-Cascais, informa a PSP.À noite, entre as 23 horas e as quatro da madrugada, a circulação será interrompida na via descendente da CRIL/IC17, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília.A Carris terá um shuttle especial de regresso para Santa Apolónia (com paragens em Belém, Alcântara, Santos e Cais do Sodré), Marquês de Pombal (paragem nas Amoreiras) e Oriente (paragens na Estação de Benfica e Campo Grande). Na quinta-feira, os horários são entre a meia-noite e as 3h00 e na sexta-feira e no sábado entre a meia-noite e as 4h00.A CP terá comboios especiais entre Lisboa e o Porto e vai reforçar os Comboios Urbanos de Lisboa nas madrugadas dos três dias de festival. Da estação de Algés partem comboios rumo ao Cais do Sodré à 1h45, 2h15, 2h30, 3h00, 3h30 e 4h00, e rumo a Cascais às 2h00, 2h15, 2h30, 3h00, 3h30 e 4h00.Nos barcos, a ligação fluvial entre a Trafaria e Lisboa será prolongada até Pedrouços/Algés. Além dos habituais horários de madrugada, haverá carreiras extra nas ligações fluviais de Cais do Sodré - Cacilhas (3h00/4h00) e Terreiro do Paço – Barreiro (3h00/4h00).Com LusaVeja o cartaz completo por palco e horários9 DE JULHO - QUINTA-FEIRAPALCO NOS18:00 THE ROYSTON CLUB19:30 A PERFECT CIRCLE21:15 NICK CAVE & THE BAD SEEDS00:30 TWENTY ONE PILOTSPALCO HEINEKEN16:30 SONYA18:30 DOGSTAR20:00 ALABAMA SHAKES22:15 XINOBI (live)23:45 MATT BERNINGER01:30 TOMORAPALCO WTF CLUBBING17h00 MARIA LUI18:00 SAYA NOÉ19:00 LINKA MOJA20:15 GUI ALY22:30 RUMIA23:45 POLO & PAN (DJ set)01:30 MIDNIGHT GENERATIONCORETO16:30 DEIXA ROLÁ19:00 NEON SOHO21:00 DUQUES DO PRECARIADO22:45 HETTA00:30 RITA MAIAPALCO COMÉDIAHOST: JOÃO MARIA17:00 NA WALL CONVIDA FRANCISCO REISE RAFAEL JESUS17:15 JOÃO NUNO GONÇALO17:30 INÊS BAPTISTA17:45 RUI MIRAMA18:00 BOLINHA NUNES19:00 VASCO PEREIRA COUTINHO20:35 BEATRIZ GOSTA23:45 CURTO E GROSSO (Eduardo Madeira e Jel)GALP FADO CAFÉ .17:30 ORQUESTRA MARÉ DO AMANHÃ18:50 GEADAS22:00 DIANA VILARINHOPÓRTICO NOS ALIVE15:00 GROOVE MY SOUL17:30 NAMORADOS DA CIDADE20:00 A-GOLDPALCO LITERÁRIO17:15 "A QUE SOAM OS LIVROS". Valter Hugo Mãe à conversa com Ana Markl 17:55 "GREATEST HITS". Pedro Chagas Freits à conversa com Ana Markl 10 DE JULHO - SEXTA-FEIRAPALCO NOS18:00 THE WARNING19:30 SKUNK ANANSIE21:00 WOLF ALICE22:45 FOO FIGHTERSPALCO HEINEKEN16:30 CALL ME18:45 PALAYE ROYALE20:10 JEHNNY BETH21:35 THE WAR ON DRUGS01:15ZARA LARSSOPALCO WTF CLUBBING18:00 STRESSHEAD19:05 LA FLEUR20:30 CHRIS LUNO21:45 FIONA KRAFT00:45 DIGITALISM (hybrid live set)02:15 SBTRKT (DJ set)CORETO16:30INÊS SOUSA18:45 PICAS19:45 ELLIS FERRÉRE21:05 CONSTANÇA QUINTEIRO22:30 MUTUPALCO COMÉDIA17:00 MADALENA MALVEIRO17:15 PEDRO COSTA RODRIGUES17:30 HÉLDER MACHADO17:45 JOANA GAMA 19:00AQUI QUE NINGUÉM NOS OUVE(Diogo Faro + Isabel Viana)20:30FRANCISCO MENEZES22:00GILMÁRIO VEMBAGALP FADO CAFÉ17:30 FADO MÁFIA20:20 ANA SOFIA VARELA01:15PLAYBACK - PAIÃO POR TIGERMANPÓRTICO NOS ALIVE15:00 SOUNDPROOF17:30 TRIO CADMIRA +120:00 NO COLLECTIVEPALCO LITERÁRIO17:30 "DAS LETRAS À MÚSICA". Afonso Cabral e Luísa Sobral à conversa com Pedro Boucherie Mendes 11 DE JULHO - SÁBADOPALCO NOS17:30 DON WEST18:50 TEDDY SWIMS20:35 LORDE22:35 FLORENCE + THE MACHINE00:55 BURAKA SOM SISTEMAPALCO HEINEKEN16:30 RITA CORTEZÃO18:00 FLORENCE ROAD19:30 ALESSI ROSE21:25 PIXIES23:55 NOISERV02:1 ZIMMER90PALCO WTF CLUBBING18:00 FIDJU KITXORA19:45 PEDRO DA LINHA (live)20:50 DEIZE TIGRONA21:40 ARTHI00:05 TITICA02:10 MODESELEKTOR (DJ set)CORETO16:30 ESTEVES SEM METAFÍSICA19:00 SUZANA FRANCÊS20:35 RAZY22:35 REDOMA00:05 SHERI VARIPALCO COMÉDIAHOST: JOÃO MIGUEL COSTA17:00 CATARINA ROCHA17:15 JOANA OLIVEIRA17:30 VITOR COSTA17:45 JOANA CALDEIRA18:00 JOÃO PINTO18:20 DAGU19:50 DUARTE PITA NEGRÃO21:45 HUGO SOUSAGALP FADO CAFÉ17:30 VALÉRIA20:30 BEATRIZ FELÍCIO00:00 PLAYBACK - PAIÃO POR TIGERMANPÓRTICO NOS ALIVE15:00 RAIO X17:30 NASSURRA20:00 DOCTOR JONYPALCO LITERÁRIO17:00 "ENSAIAR A ESCRITA". Francisco Guimarães e Ana Bárbara Guimarães à conversa com David Azevedo Lopes17:40 "ISTO NÃO TEM NADA A LER". Hugo van der Ding