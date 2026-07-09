Vai ao NOS Alive? O cartaz completo, horários, reforços nos transportes e o que pode levar para o recinto
Fotos: Rui Oliveira/Global Imagens
Cultura

Vai ao NOS Alive? O cartaz completo, horários, reforços nos transportes e o que pode levar para o recinto

Começa hoje, 9 de julho, a 18ª edição do festival que ocupa o Passeio Marítimo de Algés. O recinto tem oito palcos e este ano a novidade é o espaço dedicado à literatura.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

Com cabeças de cartaz como Foo Fighters, Skunk Anansie, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Lorde, Florence + The Machine ou Buraka Som Sistema, a 18ª edição do NOS Alive, que decorre de 9 a 11 de julho, terá música, comédia e literatura, com apresentações de escritores como Valter Hugo Mãe, Pedro Chagas Freitas ou Afonso Cruz.

O recinto, no Passeio Marítimo de Algés, abre às duas da tarde esta quinta-feira, e às três da tarde na sexta-feira e no sábado. Os festivaleiros serão revistados à entrada.

Os únicos objetos que podem ser levados para o festival são garrafas de água de plástico ou reutilizáveis de plástico até 50cl, com tampa (são proibidas garrafas de vidro e reutilizáveis de metal ou alumínio), protetor solar até 100ml, um powerbank cujo tamanho não pode ser maior do que um telemóvel "regular", snacks e álcool gel até 50ml.

Todos os objetos proibidos serão recolhidos e não devolvidos. Podem, no entanto, ser deixados no bengaleiro junto da bilheteira por um euro.

A PSP levará a cabo uma operação especial de segurança durante o festival. O conselho é usar os transportes públicos para chegar ao local, pois a circulação estará condicionada a partir das 15 horas na Avenida Brasília, na Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem e no Viaduto da CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I.

Haverá também constrangimentos no acesso à CRIL, pela Avenida General Norton de Matos (sentido Norte/Sul), em Miraflores, na Avenida Humberto Melo Pereira (cruzamento com a Rua Damião de Góis), no sentido Norte-Sul e na Avenida Ivens, no sentido Lisboa-Cascais, informa a PSP.

À noite, entre as 23 horas e as quatro da madrugada, a circulação será interrompida na via descendente da CRIL/IC17, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília.

A Carris terá um shuttle especial de regresso para Santa Apolónia (com paragens em Belém, Alcântara, Santos e Cais do Sodré), Marquês de Pombal (paragem nas Amoreiras) e Oriente (paragens na Estação de Benfica e Campo Grande). Na quinta-feira, os horários são entre a meia-noite e as 3h00 e na sexta-feira e no sábado entre a meia-noite e as 4h00.

A CP terá comboios especiais entre Lisboa e o Porto e vai reforçar os Comboios Urbanos de Lisboa nas madrugadas dos três dias de festival. Da estação de Algés partem comboios rumo ao Cais do Sodré à 1h45, 2h15, 2h30, 3h00, 3h30 e 4h00, e rumo a Cascais às 2h00, 2h15, 2h30, 3h00, 3h30 e 4h00.

Nos barcos, a ligação fluvial entre a Trafaria e Lisboa será prolongada até Pedrouços/Algés. Além dos habituais horários de madrugada, haverá carreiras extra nas ligações fluviais de Cais do Sodré - Cacilhas (3h00/4h00) e Terreiro do Paço – Barreiro (3h00/4h00).

Com Lusa

Veja o cartaz completo por palco e horários

9 DE JULHO - QUINTA-FEIRA

PALCO NOS

18:00 THE ROYSTON CLUB

19:30 A PERFECT CIRCLE

21:15 NICK CAVE & THE BAD SEEDS

00:30 TWENTY ONE PILOTS

PALCO HEINEKEN

16:30 SONYA

18:30 DOGSTAR

20:00 ALABAMA SHAKES

22:15 XINOBI (live)

23:45 MATT BERNINGER

01:30 TOMORA

PALCO WTF CLUBBING

17h00 MARIA LUI

18:00 SAYA NOÉ

19:00 LINKA MOJA

20:15 GUI ALY

22:30 RUMIA

23:45 POLO & PAN (DJ set)

01:30 MIDNIGHT GENERATION

CORETO

16:30 DEIXA ROLÁ

19:00 NEON SOHO

21:00 DUQUES DO PRECARIADO

22:45 HETTA

00:30 RITA MAIA

PALCO COMÉDIA

HOST: JOÃO MARIA

17:00 NA WALL CONVIDA FRANCISCO REIS
E RAFAEL JESUS

17:15 JOÃO NUNO GONÇALO

17:30 INÊS BAPTISTA

17:45 RUI MIRAMA

18:00 BOLINHA NUNES

19:00 VASCO PEREIRA COUTINHO

20:35 BEATRIZ GOSTA

23:45 CURTO E GROSSO (Eduardo Madeira e Jel)

GALP FADO CAFÉ

17:30 ORQUESTRA MARÉ DO AMANHÃ

18:50 GEADAS

22:00 DIANA VILARINHO

PÓRTICO NOS ALIVE

15:00 GROOVE MY SOUL

17:30 NAMORADOS DA CIDADE

20:00 A-GOLD

PALCO LITERÁRIO

17:15 "A QUE SOAM OS LIVROS". Valter Hugo Mãe à conversa com Ana Markl

17:55 "GREATEST HITS". Pedro Chagas Freits à conversa com Ana Markl

10 DE JULHO - SEXTA-FEIRA

PALCO NOS

18:00 THE WARNING

19:30 SKUNK ANANSIE

21:00 WOLF ALICE

22:45 FOO FIGHTERS

PALCO HEINEKEN

16:30 CALL ME

18:45 PALAYE ROYALE

20:10 JEHNNY BETH

21:35 THE WAR ON DRUGS

01:15ZARA LARSSO

PALCO WTF CLUBBING

18:00 STRESSHEAD

19:05 LA FLEUR

20:30 CHRIS LUNO

21:45 FIONA KRAFT

00:45 DIGITALISM (hybrid live set)

02:15 SBTRKT (DJ set)

CORETO

16:30INÊS SOUSA

18:45 PICAS

19:45 ELLIS FERRÉRE

21:05 CONSTANÇA QUINTEIRO

22:30 MUTU

PALCO COMÉDIA

17:00 MADALENA MALVEIRO

17:15 PEDRO COSTA RODRIGUES

17:30 HÉLDER MACHADO

17:45 JOANA GAMA

19:00AQUI QUE NINGUÉM NOS OUVE
(Diogo Faro + Isabel Viana)

20:30FRANCISCO MENEZES

22:00GILMÁRIO VEMBA

GALP FADO CAFÉ

17:30 FADO MÁFIA

20:20 ANA SOFIA VARELA

01:15PLAYBACK - PAIÃO POR TIGERMAN

PÓRTICO NOS ALIVE

15:00 SOUNDPROOF

17:30 TRIO CADMIRA +1

20:00 NO COLLECTIVE

PALCO LITERÁRIO

17:30 "DAS LETRAS À MÚSICA". Afonso Cabral e Luísa Sobral à conversa com Pedro Boucherie Mendes

11 DE JULHO - SÁBADO

PALCO NOS

17:30 DON WEST

18:50 TEDDY SWIMS

20:35 LORDE

22:35 FLORENCE + THE MACHINE

00:55 BURAKA SOM SISTEMA

PALCO HEINEKEN

16:30 RITA CORTEZÃO

18:00 FLORENCE ROAD

19:30 ALESSI ROSE

21:25 PIXIES

23:55 NOISERV

02:1 ZIMMER90

PALCO WTF CLUBBING

18:00 FIDJU KITXORA

19:45 PEDRO DA LINHA (live)

20:50 DEIZE TIGRONA

21:40 ARTHI

00:05 TITICA

02:10 MODESELEKTOR (DJ set)

CORETO

16:30 ESTEVES SEM METAFÍSICA

19:00 SUZANA FRANCÊS

20:35 RAZY

22:35 REDOMA

00:05 SHERI VARI

PALCO COMÉDIA

HOST: JOÃO MIGUEL COSTA

17:00 CATARINA ROCHA

17:15 JOANA OLIVEIRA

17:30 VITOR COSTA

17:45 JOANA CALDEIRA

18:00 JOÃO PINTO

18:20 DAGU

19:50 DUARTE PITA NEGRÃO

21:45 HUGO SOUSA

GALP FADO CAFÉ

17:30 VALÉRIA

20:30 BEATRIZ FELÍCIO

00:00 PLAYBACK - PAIÃO POR TIGERMAN

PÓRTICO NOS ALIVE

15:00 RAIO X

17:30 NASSURRA

20:00 DOCTOR JONY

PALCO LITERÁRIO

17:00 "ENSAIAR A ESCRITA". Francisco Guimarães e Ana Bárbara Guimarães à conversa com David Azevedo Lopes


17:40 "ISTO NÃO TEM NADA A LER". Hugo van der Ding

Música
NOS Alive
concertos
Diário de Notícias
www.dn.pt