Programa quer dar oportunidade a alunos do secundário para entrarem no mundo da ciência.
Programa quer dar oportunidade a alunos do secundário para entrarem no mundo da ciência.FOTO: Arquivo
Ciência

Programa para levar alunos do secundário para o mundo da ciência encerra inscrições no domingo

O "Ser Cientista" da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa quer levar os alunos a perceber como funciona o chocolate, identificar cogumelos e até fazer um carro solar.
André Certã
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Dar a conhecer o mundo da ciência a alunos do ensino secundário é o principal objetivo do "Ser Ciência", programa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) que vai realizar a sua 11.ª edição entre os dias 20 e 24 de julho. As inscrições encerram este domingo, dia 28 de junho, de acordo com comunicado ao DN.

Este ano, o programa vai ter 104 vagas em 21 projetos de áreas que vão da biologia à engenharia, da física à informática. Um destes projetos pretende desafiar os jovens "a identificar cogumelos através do ADN" e um outro que quer analisar e perceber o chocolate e porque muda de forma ao derreter, por exemplo.

Há ainda um projeto para perceber o que é a energia escura e "o tema da expansão cada vez mais rápida do universo". E ainda se pretende construir um forno solar e um carro solar, para por em prática as energias renováveis.

“Este é um evento que já estabeleceu o seu lugar e que gera um entusiasmo que nos deixa muito felizes e orgulhosos. Estamos preparados para receber os jovens estudantes e para lhes mostrar as variadas formas e feitios fascinantes que a ciência pode assumir”, explica Conceição Freitas, Diretora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em comunicado. As candidaturas estão disponíveis no site da FCUL e quem for selecionado terá de pagar 55 euros para a inscrição, indica a instituição.

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