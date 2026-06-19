Carolina chegou a confessar o sonho de regressar a Portugal e à Ciências da ULisboa para continuar a sua carreira científica após o doutoramento. A família concretiza-o agora com a instituição da bolsa com o seu nome.
Carolina chegou a confessar o sonho de regressar a Portugal e à Ciências da ULisboa para continuar a sua carreira científica após o doutoramento. A família concretiza-o agora com a instituição da bolsa com o seu nome. FOTO: Bolsa Carolina Fernandes-Henriques
Sociedade

O Legado de Carolina: a semente científica que regressa a Portugal para desafiar a dor e reter talento

Por trás de uma nova bolsa de estudo na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa esconde-se a história de Carolina Fernandes Henriques: uma atleta campeã, investigadora de elite em Nova Iorque e uma força da natureza que partiu cedo demais. Agora, a sua família e a academia unem-se para transformar o luto numa oportunidade para os cientistas do futuro.
Publicado a
Loading content, please wait...
Ciência
Investigação
Homenagem
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
edição impressa
Bolsa de estudo
Bolsa Carolina Fernandes-Henriques
Diário de Notícias
www.dn.pt