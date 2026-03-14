Gasóleo aumenta cerca de dez cêntimos e gasolina 10,3 cêntimos na próxima segunda-feira

A guerra no Médio Oriente provocou um novo aumento do preço dos combustíveis. Na próxima semana, o gasóleo simples aumenta cerca de dez cêntimos por litro e a gasolina 95 sobe 10,3 cêntimos. Para mitigar o impacto na carteira dos portugueses, o Governo aprovou esta sexta-feira (13 de março) novas descidas extraordinárias das taxas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicáveis no continente. .Governo faz desconto extraordinário de 3,55 cêntimos/litro no ISP do gasóleo. Montenegro admite mais medidas. A partir de segunda-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá atingir os 1,883 euros por litro e o gasóleo simples subirá para 1,937 euros por litro. Estas previsões têm por base os valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia e os aumentos previstos pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis. Estas subidas deverão ser atenuadas pelas medidas do Governo. Em comunicado, o Ministério das Finanças adiantou que, junto com os descontos extraordinários e temporários da semana passada, os clientes dos postos de combustível “irão poupar no total na próxima semana 6,1 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina face aos preços da semana de 2 a 6 de março”.A gasolina sem chumbo passa a ser abrangida pela redução das taxas do ISP, uma vez que “vai ultrapassar um aumento de 10 cêntimos face ao preço de 2 a 6 de março”, diz as Finanças.O preço final no posto de abastecimento de combustível poderá variar conforme a marca e a localização.Este é mais um aumento dos combustíveis em resultado da guerra do Médio Oriente, que soma à subida de cerca de 19 cêntimos por litro do gasóleo simples ocorrida esta semana - já com o mecanismo de desconto aplicado pelo Governo - e ao encarecimento em sete cêntimos da gasolina.Na quinta-feira, o barril de Brent para entrega em maio subiu mais de 9% para 100,46 dólares, o valor mais alto desde 2022, impulsionado pelas declarações do Irão sobre o encerramento do estreito de Ormuz. Com Lusa .EUA oferecem recompensa de 10 milhões de dólares por Mojtaba Khamenei e outros líderes iranianos.Estados Unidos começam a libertar 172 milhões de barris da reserva de petróleo