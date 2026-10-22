11x11
Sp. Braga vence Gent na estreia de Franclim Carvalho e soma primeiros pontos na Liga Conferência
Bracarenses beneficiaram dos golos dos espanhóis Victor Gomez e Gabri Martínez, aos três e 76 minutos, na vitória sobre os belgas (2-0).
O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira, 22 de outubro, em casa ao Gent, por 2-0, no jogo da segunda jornada da Liga Conferência em futebol que pôs termo a uma sequência de três derrotas seguidas, na estreia do treinador Franclim Carvalho.
Dois dias depois de ter sucedido ao espanhol Carlos Vicens, os bracarenses, semifinalistas da Liga Europa na temporada passada, voltaram aos triunfos frente aos belgas, com golos dos espanhóis Victor Gomez e Gabri Martínez, aos três e 76 minutos.
Estes foram os primeiros pontos na fase de liga da Liga Conferência da equipa portuguesa, que tinha perdido em Copenhaga na primeira jornada (3-0), no segundo dos três desaires seguidos que levaram à mudança no comando técnico.