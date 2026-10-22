Gabri Martínez apontou o segundo golo do Sp. Braga HUGO DELGADO/LUSA

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Sp. Braga vence Gent na estreia de Franclim Carvalho e soma primeiros pontos na Liga Conferência

Bracarenses beneficiaram dos golos dos espanhóis Victor Gomez e Gabri Martínez, aos três e 76 minutos, na vitória sobre os belgas (2-0).