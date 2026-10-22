Torreense perde fora com o Ferencváros na 3.ª jornada da Liga Europa

O Torreense foi derrotado na Hungria, na terceira jornada da Liga Europa, frente ao Ferencváros. O resultado, desnivelado, de 4-1, ampliou-se na parte final, com dois golos em dez minutos no término do encontro. O clube, campeão de 2019 a 2025, foi mais forte durante o encontro e soma agora nove pontos. Os portugueses, da II Liga, têm três graças à vitória frente ao Lillestrom no arranque da competição.

Logo ao início, Yusuf foi o atleta mais perigoso em campo e esteve perto do 1-0. Aos 20 minutos chegaria mesmo o golo do atleta nigeriano, que passou por Portugal, jogando pelo Estoril em nove ocasiões de 2022 a 2023. O camisola 11 aproveitou uma perda de bola em zona proibida de Alfaro e Lucas Paes não conseguiu contrariar o intento.

A reação, porém, foi pronta. O Torreense empataria: à meia-volta Manu Pozo atirou para golo aos 23 minutos, após excelente domínio na área a passe de Vázquez. Terceiro golo do criativo no melhor contragolpe do Torreense na primeira parte.

Na restante primeira parte, Pozo dispôs de mais uma chance clara, mas até foi O'Dowda a aproximar-se do golo. Mutombo ficou batido, mas o lateral dos húngaros não encontrou a baliza.

Após o intervalo, o Torreense subiu a pressão, conseguiu contrariar o adversário durante 10 minutos, mas teve dificuldades na saída com qualidade, nomeadamente no contra-ataque.

Mariano Gómez, central argentino, ganhou na pequena área o duelo com Volnei e atirou para o 2-1. Apesar de duas mudanças no Torreense, Zohoré, aos 70 minutos, ficou perto de ampliar a vantagem, novamente de bola parada.

Luís Tralhão refrescou na frente com mais duas alterações, mas a postura mais afoita foi penalizada pela transição contrária. Infelicidade de Diadie que empurrou para própria baliza. O'Dowda cruzou da esquerda e o defesa do Torreense fez autogolo aos 80 minutos, na tentativa de evitar o golo de Maïga.

Já em cima dos 90, Joseph serviu Lisztes para o 4-1, num momento de descontrolo coletivo do Torreense.

A equipa do Oeste, 15.º classificado na II Liga, prossegue a primeira participação europeia com a receção ao Ararat Arménia, que esta quinta-feira foi goleado pelo AZ Alkmaar por 4-0.