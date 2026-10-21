Torreense procura nova surpresa europeia em Budapeste

O Torreense regressa esta quinta-feira à Liga Europa com uma deslocação a Budapeste, onde defronta o Ferencváros, às 17h45 de Portugal continental, na terceira jornada da fase de liga. Com três pontos conquistados nas primeiras duas partidas, a equipa orientada por Luís Tralhão procura acrescentar outro resultado positivo à sua estreia nas competições europeias, diante de um adversário que venceu os dois encontros já disputados.

A formação de Torres Vedras chega à Hungria depois de ter estado perto de pontuar frente ao Sunderland. No Estádio Municipal de Leiria, onde disputa os jogos europeus como visitada, adiantou-se no marcador por Volnei, mas acabou por perder por 2-1, com o golo decisivo dos ingleses a surgir em tempo de compensação.

O desfecho impediu o Torreense de dar continuidade pontual à vitória por 2-1 no terreno do Lillestrøm, na jornada inaugural. Na Noruega, Alejandro Alfaro e Manu Pozo marcaram os golos de um triunfo histórico, que a equipa conseguiu preservar mesmo depois da redução dos anfitriões e da expulsão de Nuha Jatta nos minutos finais.

Entre a capacidade de resistir demonstrada na estreia e a frustração do encontro com os ingleses, o Torreense já mostrou que consegue discutir resultados neste patamar. Em Budapeste, terá de voltar a fazê-lo perante uma equipa mais habituada às exigências das competições internacionais.

A ambição de representar o clube e a região tem acompanhado esta participação. Antes do encontro da jornada anterior, frente ao Sunderland, o treinador-adjunto Carlos Simões resumira o propósito da equipa: "competir, dar-lhes alegrias e trazer orgulho à nossa terra", numa referência aos adeptos.

Essa ligação ganhou uma dimensão inédita com a conquista da Taça de Portugal, que abriu ao clube da II Liga as portas da fase de liga da Liga Europa. Agora, a experiência europeia também se mede pela capacidade de ultrapassar as diferenças de recursos e transformar organização coletiva em oportunidades para pontuar.

O Ferencváros apresenta um início de competição sem falhas. Na jornada anterior, venceu o Viktoria Plzen por 2-1, com dois golos de Kristoffer Zachariassen, um dos jogadores a merecer atenção da defesa portuguesa. Os húngaros somam seis pontos, mais três do que o Torreense, e procuram aproveitar o fator casa para prolongar a sequência vitoriosa.

Para esta deslocação, Luís Tralhão convocou 25 jogadores. Nuha Jatta integra a lista depois de ter falhado o encontro com o Sunderland por castigo. Entre as opções estão também os guarda-redes Lucas Paes e Adriel, os defesas Volnei e Javi Vázquez, os médios Amine e João Marques e os avançados Manu Pozo, Dany Jean e Malik.

Pontuar em Budapeste permitiria ao Torreense reforçar a sua posição antes de dois encontros consecutivos como visitado, diante do Ararat-Arménia e do Celtic. Depois, a equipa viajará aos terrenos da Real Sociedad e do Lech Poznań, encerrando esta fase com a receção ao Olympiacos.

O encontro com o Ferencváros terá arbitragem do francês Jérôme Brisard e transmissão na DAZN 1. Para os portugueses, será mais um teste à capacidade de competir fora do seu contexto habitual e de dar continuidade a uma campanha que começou com uma vitória histórica.